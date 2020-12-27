不知啥病，就是不對勁…自律神經拉警報了

案例故事：20歲的小花是一名國際舞者，年紀輕輕就是舞林常勝軍，卻在某次訓練中，因無法正常排汗昏倒。怪病纏身的小花徘徊醫院各科別，始終找不出病因，無法比賽的她變得自卑、無法社交，直到因緣際會做了自律神經檢查，確定是自律神經失調，經治療終於又回到最愛的舞台。

自律神經失調在高壓的社會中，彷彿成為文明病，其中，女性風險高出男性1.5至2倍，尤其集中在20至40歲的年輕女性。

台灣 林口長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸提及，30年前精神科門診患者以思覺失調症最多，15至20年前漸漸轉變成憂鬱症最多，近年焦慮症門診增加明顯。近來小病求助精神科的民眾變多，但因為自律神經失調是輕症，且多不會有劇烈健康危害，至今門診人數還是少數。

自行運轉的神經 心跳、呼吸都歸它管

劉嘉逸解釋，自律神經屬於自行運轉的神經，不像手腳動作是可以掌控的。由自律神經管轄的包含心跳、呼吸及各內臟運作，即使睡眠中，心臟也會繼續跳、腸胃也會持續工作，不會因為睡著就停止呼吸，這都是自律神經的功勞。

一旦自律神經失調，就會讓原本可以自己動的內臟，如心臟、呼吸器官、腸胃、膀胱等失控。劉嘉逸表示，自律神經失調與內在體質最有關，自律神經敏感的人，即使沒有受到刺激也會出現心悸、呼吸急促等交感神經問題，或頻尿、拉肚子、便祕 等副交感神經問題。

輕者耳鳴、心悸 重者早衰、痴呆

劉嘉逸提醒，若民眾出現經常心悸、呼吸困難、失眠 、頭痛、腸胃不適等，跑遍醫院也找不出原因，吃藥沒改善，就可能與自律神經失調有關。劉嘉逸強調，自律神經失調不是一種疾病，更像是一種症候群，讓人產生「全組都 壞了」的感覺，對全身各部位都有影響，不可輕忽。

自律神經臨床症狀，輕度會有耳鳴、心悸、盜汗、暈眩、腸躁症；中度則可能出現聽力異常、內分泌失調、性機能退化或視力模糊；一旦進展到重度，不僅會有心臟肥大問題、更可能會有長期睡眠困難、早衰老化嚴重，神智不清、痴呆症等症狀。

不愛運動+追求完美+高壓族=高風險群

既然自律神經失調不容小覷，誰是高危險群？台北三軍總醫院精神醫學部主治醫師張勳安說明，首先是久坐、無運動習慣者，自律神經缺訓練，不進則退；再者是抽菸喝酒者，據科學證據顯示，酒精及尼古丁會造成自律神經功能退化，還有失眠及心肺功能不佳者神經遭破壞，增加風險。

張勳安解釋，自律神經就像警報系統，提醒身體需休息。但高壓族或完美主義者，為追求完美，無視身體警訊，也是自律神經失調高風險群；糖尿病患則是因神經系統常年泡在糖水中易病變。另外，自律神經失調與焦慮、思覺失調都與大腦某區域功能異常有關，因此彼此常伴隨出現。

張勳安也說，自律神經是為了讓生物面臨挑戰得以存活，演化過程中保留的救命工具，如野外遇到黑熊，自律神經能一秒啟動，讓心跳加速以利戰鬥或逃跑。天氣、氣壓、濕度變化，對人類而言都是挑戰，因此季節、溫度變化，不論是變熱排汗、轉涼血管收縮，自律神經頻繁啟動。

近期天氣逐漸轉涼，自律神經失調高危險族群，因自律神經功能不佳，面對氣候變化更可能不適。張勳安強調，自律神經可透過鍛鍊，強化功能，民眾可透過泡湯、定期做有氧運動，訓練排汗及血管收縮，保持充足睡眠，就能讓今年冬天不再受自律神經失調所苦。