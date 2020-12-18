除眼袋、補淚溝 複合式手術降低眼瞼外翻風險

圖片來源 ／健康醫療網

現今社會許多民眾深受眼袋困擾，包括眼袋、淚溝、黑眼圈、皮下鬆弛等等都會使視覺上更顯疲憊老態，許多醫師評估後都建議做外開眼袋手術，但又因為坊間很多失敗案例造成眼瞼外翻而猶豫不決。所幸醫學美容的進步，台灣整型醫師林敬鈞醫師評估後，透過複合式眼袋手術，免除眼瞼外翻的風險，又能達到消除眼袋和填補淚溝的目的，終於擺脫疲憊老態。

眼袋影響美觀 影響第一印象

林敬鈞醫師表示，眼袋形成原因分為幾種：周圍的眼窩鬆弛、天生眼袋脂肪過厚造成眼袋突出的遺傳型眼袋；而用眼過度、睡眠不足、膠原蛋白流失，導致眼窩鬆弛與眼周皮膚鬆弛，不論是哪一種眼袋都給人帶來疲憊的印象，怎麼化妝都遮掩不了臉上沉重的眼袋，甚至年齡的秘密，一不小心全被眼袋洩漏了。

消除眼袋有方法 傳統手術分為兩種

林敬鈞醫師說明，去除眼袋有傳統二種方式：（1）內開（抽眼袋手術）適合輕微眼袋，將多餘的眼袋脂肪取出。（2）外開（割眼袋手術）適合眼袋嚴重、下眼皮鬆弛老化與眼周細紋嚴重的人。不過內開眼袋手術抽完脂肪後，需二次自體脂肪移植以解決淚溝困擾，無法一次到位；外開手術的傷口則較難照顧，還時常伴隨臥蠶消失、眼瞼外翻等問題。

林敬鈞醫師建議，想要消除眼袋與淚溝，改善黑眼圈，保留臥蠶，又擔心眼瞼外翻的人，複合型眼袋內開手術會是一個好選擇。

複合式眼袋手術：一次改善眼袋、淚溝 預防眼瞼外翻

林敬鈞醫師說明，複合式眼袋手術結合上述兩種傳統的手術優點，以內開眼袋手術方式，取出多餘脂肪或填補淚溝，以外開手術方式但不破壞臥蠶肌肉 結構的手術方式，依據個人眼袋大小、皮膚鬆弛度、眼睛周圍紋路、眼瞼彈性評估，做眼下修皮緊緻的調整，適用於全年齡層。

林敬鈞醫師強調，複合式眼袋手術整體相對較安全，既可去除眼袋又能填補淚溝，還能改善黑眼圈和眼周皺紋，不必擔心眼瞼外翻、臥蠶消失等問題。而且手術採取隱痕設計，術後沒有外在疤痕，消腫快速，恢復期短，術後只需要3-7天的時間，傷口即可完全癒合，隔天便能正常上班。

林敬鈞醫師呼籲愛美的民眾，眼袋手術前應仔細挑選專業診所與有經驗的整形外科醫師，並在術前與專業醫師進行充分良好的溝通，諮詢與評估後再進行眼袋手術，以避免不必要的手術風險，又能達到預期的美學效果。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康 就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48476/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48476/更多健康資訊