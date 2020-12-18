冬季血管疾病好發 當心「下肢阻塞」恐截肢

圖片來源 ／健康醫療網

秋冬之際，氣溫逐步下滑，早晚日夜溫差大的影響，導致人體血管快速收縮，容易引發心臟及周邊血管疾病，此時若是沒有及時加以正確診斷治療，最壞的狀況有可能會導致組織壞死，面臨永久失雙足的悔恨。

下肢血管疾病分動脈與靜脈兩種 影響部位不同病徵也不同

台灣 奇美醫學中心心臟血管內科主任陳志成表示，過去血管阻塞性疾病被人們認為是老年疾病，但近年來年齡卻有逐步年輕化的現象，原因是現在的年輕人很多長期不運動、習慣久坐、慣性熬夜及嗜吃高油脂食物，導致血液濃稠、循環減緩，提高形成血管粥狀硬化或產生血栓的機率。

下肢動脈栓塞難察覺 嚴重者恐截肢

奇美醫院心臟血管內科黃柏森醫師說明，動脈阻塞是指動脈中有「斑塊或血栓」堵住血管，影響了血液的流通，若雙腳動脈阻塞，常見的症狀初期為下肢發冷、麻木、脫毛，更進一步則有間歇性跛行、疼痛、下肢無力等症狀，嚴重則有傷口、壞疽、截肢問題。由於在冬天氣溫較低的時容易好發，因此這些症狀則會更加明顯。

針對嚴重型動脈阻塞治療方式可分為外科繞道手術以及介入導管手術兩種，為避免日後血管壁發炎或纖維化導致血管壁細胞增生，可考慮使用塗藥氣球/塗藥支架等醫療器材，用以抑制血管壁細胞增生，延緩血管再次阻塞，若是血管鈣化嚴重或斑塊太硬的患者，也可考慮搭配血栓及斑塊旋切導管治療，可有效的將下肢血管壁鈣化的部分磨碎、清除，打通狹窄動脈，讓血流變好。

久坐久站族注意 靜脈血栓栓塞風險高

奇美醫院心臟血管內科洪俊聲醫師解釋，靜脈比動脈更容易形成血栓，原因是靜脈的血流較動脈慢，而下肢靜脈血栓通常可以分為兩種，一種為常見的靜脈曲張，即是淺層的靜脈性栓塞炎，另一種為深層靜脈血栓。

洪俊聲醫師表示，下肢深層靜脈栓塞於常見於須久坐久站族群，這類族群因工作需常久坐、且少時間喝水，導致血液速度過緩，而形成下肢靜脈血栓，治療方法有傳統導管溶栓術、超音波震盪導管溶栓術以及經皮機械性血栓去除術，治療目的是減少血栓總量並且改善靜脈回流、降低疾病復發率與栓塞後症候群發生率

如何預防下肢血管阻塞疾病？

陳志成主任提醒民眾，冬季氣溫低，血管遇冷易收縮，容易使病況惡化，應注意保暖，此外，應培養日常生活適當運動、調整飲食習慣、良好生活習慣等方式預防血管產生病變。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48479/

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