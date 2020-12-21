止痛藥+顯影劑 恐傷腎

吃止痛藥又使用顯影劑做電腦斷層檢查，可能發生急性腎臟損傷的機率大增。（本報資料照片）

劉媽媽三年前退休 後，常和好友遊山玩水，但最近出遊卻很累，走快了有點喘，坐或站久一點還會腳腫。經診所檢查發現，她的腎功能竟剩下不到40%；轉介到台中榮總腎臟科進一步診察，其實她的腎功能只剩下29%。

查詢她近幾個月的用藥，找到她腎臟功能變壞的元凶和共犯了。原來在診所抽血檢查一周前，劉媽媽出遊回來腳不舒服，曾吃了幾天的止痛藥；後來她和先生一起做全身健檢，有使用顯影劑做電腦斷層檢查，因此可能發生急性腎臟損傷的機率大增。

●吃止痛藥 小心副作用

止痛藥可能會傷腎、傷胃和傷心，因此腰痠背痛或關節痛、甚至痛風發作時，想要使用止痛藥之前，一定要小心。

尤其NSAID（非固醇類消炎藥）類的止痛藥，還有COX2抑制劑止痛藥，可能比較不傷胃，但要留心傷腎的副作用。如果併用會影響腎臟血流的藥物，包括電腦斷層和心導管檢查使用的顯影劑、利尿劑和部分降血壓 藥等，會讓傷腎的機率升高。

若腎臟病人在使用NSAID止痛藥期間，又發生其他會加重腎臟傷害的因素，就可能會出現急性腎損傷。例如誤用會傷腎的中西草藥。

「別人的補藥可能是您的毒」，吃藥以前一定要詢問醫師或藥師。「藥用錯了就是毒」，即使是健康食品或是中西草藥，都可能有副作用。尤其慢性腎臟病的病人，更是急性腎損傷的高危險群，用藥務必謹慎小心。

食品安全也是民眾會擔心的事，最佳護腎的自保方法，建議盡可能使用當季新鮮少加工的食材，最好是在烹煮後還可以看到食物原型，同時採用新鮮的調味料。

●腎病初期 通常沒症狀

腎臟病越早期發現越容易治療，抽血和驗尿檢查是早期診斷腎臟病最好的方式。腎臟病的初期，通常沒有症狀，甚至到中度腎臟病，如果不是有嚴重蛋白尿造成的水腫，可能只會出現非特異性的症狀，例如容易累而已。

因此，有嚴重水腫和惡心嘔吐等症狀才接受檢查的病人，常已是重度腎臟病，快要洗腎了。

超過半數老年人都有兩到三種常見的慢性病，尤其有三高 問題及尿酸高，常會合併有慢性腎臟病，因此，除了控制好各種慢性病，更要每三至六個月抽血檢查腎臟功能、是否出現尿蛋白，才能及早偵測到腎臟功能的變化，並且設法用藥治療和避免急性腎損傷，進而延緩腎臟惡化。

此外，減少肉魚豆蛋奶等蛋白質的攝取，能幫助慢性腎臟病患者減少腎臟的負擔。