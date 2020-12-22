我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

幼時運動傷害… 他長短腳30年 手術擺脫跛腳人生

游振昇
黃姓男子術後恢復狀況良好，但需持續復健以恢復健康的肌肉及骨骼。（圖：台灣大甲李綜合醫院提供）
黃姓男子術後恢復狀況良好，但需持續復健以恢復健康的肌肉及骨骼。（圖：台灣大甲李綜合醫院提供）

50歲黃姓男子小時候運動傷及髖關節未治癒， 導致長年跛腳成長短腳，到台灣大甲李綜合醫院骨科求診，副院長王芳英檢查發現他左髖關節處的股骨頭除發育不良外，已經嚴重壞損，導致他左側關節上移三公分，造成他有長短腳及肌肉萎縮，經手術治療，第二天可下床復健，現可恢復正常走路。

黃男說十幾歲時因運動受傷未妥善治療導致，剛開始以為是膝蓋或腳踝扭傷，到國術館請人「喬喬看」，沒有好轉反而出現高燒及全身癱瘓等狀況，之後到處尋求非正常醫療管道，花了大筆鈔票卻不見改善，就這樣開始跛腳人生，甚至出現明顯的長短腳。

他近年體力急遽下滑，且關節處持續痠痛感也影響生活作息，讓他動了想一勞永逸的念頭而求醫。大甲李綜合醫院骨科醫師副院長王芳英說，第一次看到黃男跛腳走進診間，就發現到他有明顯的長短腳，經安排X光及斷層掃描檢查，黃的髖關節處的股骨頭除發育不良外，也已經嚴重壞損，導致他左側關節上移三公分，因此造成他有長短腳及肌肉萎縮狀況。

王芳英表示，黃男的髖臼因長期磨損變形已不堪使用須重新鑿過，並填補骨骼缺損部位，又因為骨骼及肌肉長期萎縮達3至4公分，必須將其萎縮處的神經及骨骼拉至與右腳等長，同時實施人工髖關節置換及矯正術，正是手術複雜且困難之處，需由經驗豐富的醫師執行，才能免除必須分兩次手術的風險。黃男表示，他相當滿意手術結果，不再受疼痛之苦，也恢復正常走路姿勢。

王芳英說，在骨科門診中因運動而受傷是常見的案例，但有許多人卻未及時尋求專業的骨科或運動醫學科治療，使得小問題衍生成大病痛，得不償失。他建議不論任何年齡層，若發現髖關節活動時會出現不適感或不正常的聲響，兩側大腿外張的範圍不對稱或有拉不開的感覺，或走路一跛一跛等，應盡快尋求專業骨科醫師診斷。

黃姓男子術後恢復狀況良好，但需持續復健以恢復健康的肌肉及骨骼。（圖：台灣大甲李綜...
黃姓男子術後恢復狀況良好，但需持續復健以恢復健康的肌肉及骨骼。（圖：台灣大甲李綜合醫院提供）

編輯推薦

肌肉 台灣

上一則

選對湯底 吃火鍋不怕胖

下一則

髖關節不明疼痛 竟是轉移性骨腫瘤

延伸閱讀

視力無聲無息被「偷」走 她就醫才忽然發現「這種病」

視力無聲無息被「偷」走 她就醫才忽然發現「這種病」
解便困難別輕忽 可能是大腸癌造成大腸阻塞

解便困難別輕忽 可能是大腸癌造成大腸阻塞
ICU病床告急 河濱、聖伯納汀諾縣啟動備用床位

ICU病床告急 河濱、聖伯納汀諾縣啟動備用床位
第3胎又生女…她手術室內爆哭自罵賤貨

第3胎又生女…她手術室內爆哭自罵賤貨

熱門新聞

左圖可見病患術前視網膜出血及纖維血管增生組織（藍色箭頭）；右圖可見術後視網膜上的纖維血管增生組織已被完全清除，但由於血管阻塞萎縮（綠色箭頭），以及視神經退化，病患視力只有部分恢復。（圖：大醫院新竹分院提供）

視力無聲無息被「偷」走 她就醫才忽然發現「這種病」

2020-12-17 00:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議