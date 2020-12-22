幼時運動傷害… 他長短腳30年 手術擺脫跛腳人生

黃姓男子術後恢復狀況良好，但需持續復健以恢復健康的肌肉及骨骼。（圖：台灣大甲李綜合醫院提供）

50歲黃姓男子小時候運動傷及髖關節未治癒， 導致長年跛腳成長短腳，到台灣 大甲李綜合醫院骨科求診，副院長王芳英檢查發現他左髖關節處的股骨頭除發育不良外，已經嚴重壞損，導致他左側關節上移三公分，造成他有長短腳及肌肉 萎縮，經手術治療，第二天可下床復健，現可恢復正常走路。

黃男說十幾歲時因運動受傷未妥善治療導致，剛開始以為是膝蓋或腳踝扭傷，到國術館請人「喬喬看」，沒有好轉反而出現高燒及全身癱瘓等狀況，之後到處尋求非正常醫療管道，花了大筆鈔票卻不見改善，就這樣開始跛腳人生，甚至出現明顯的長短腳。

他近年體力急遽下滑，且關節處持續痠痛感也影響生活作息，讓他動了想一勞永逸的念頭而求醫。大甲李綜合醫院骨科醫師副院長王芳英說，第一次看到黃男跛腳走進診間，就發現到他有明顯的長短腳，經安排X光及斷層掃描檢查，黃的髖關節處的股骨頭除發育不良外，也已經嚴重壞損，導致他左側關節上移三公分，因此造成他有長短腳及肌肉萎縮狀況。

王芳英表示，黃男的髖臼因長期磨損變形已不堪使用須重新鑿過，並填補骨骼缺損部位，又因為骨骼及肌肉長期萎縮達3至4公分，必須將其萎縮處的神經及骨骼拉至與右腳等長，同時實施人工髖關節置換及矯正術，正是手術複雜且困難之處，需由經驗豐富的醫師執行，才能免除必須分兩次手術的風險。黃男表示，他相當滿意手術結果，不再受疼痛之苦，也恢復正常走路姿勢。

王芳英說，在骨科門診中因運動而受傷是常見的案例，但有許多人卻未及時尋求專業的骨科或運動醫學科治療，使得小問題衍生成大病痛，得不償失。他建議不論任何年齡層，若發現髖關節活動時會出現不適感或不正常的聲響，兩側大腿外張的範圍不對稱或有拉不開的感覺，或走路一跛一跛等，應盡快尋求專業骨科醫師診斷。

黃姓男子術後恢復狀況良好，但需持續復健以恢復健康的肌肉及骨骼。（圖：台灣大甲李綜合醫院提供）