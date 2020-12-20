AI預測心梗、腦中風 未來只要看眼底

眼睛為靈魂視窗，許多疾病的表現都可能在眼睛表現，長庚醫療團隊與台塑企業合作推出眼底AI，已能透過眼底圖判讀腎臟功能、糖尿病，未來力拚3年內能透過眼底圖，揪出罹患心肌梗塞等急性疾病的可能性。示意圖。（本報資料照片）

未來可能只要一張「眼底圖」即可揪出身體內潛在的疾病。台灣 長庚醫療團隊與台塑企業合作，計畫在三年內透過眼底AI 技術，觀察眼底的血管變化、血管彎曲程度、視神經周邊變化等，判讀出患者的年齡、腎臟功能、糖化血色素等身體狀況，進而可預測急性疾病，例如心肌梗塞、腦中風 等，及早防治避免長期臥床的可能性。

長庚醫院北院區視網膜科主任黃奕修表示，神經與血管穿透全身，所有器官中，眼睛是神經與血管最為密集之處，過去已知肝臟不佳，眼睛會出現黃疸反應，糖尿病患者也會出現眼血管病變，不過，過去醫師大多是透過自身的經驗判讀黃疸或是眼睛血管的變化，也沒有絕對的SOP。

黃奕修指出，人工智慧分析大量的數據後，反而找出疾病病變的規則，從醫師輸入經驗教育AI，到現在已是AI教醫師規則，目前已可透過眼底圖搭配AI分析，得知民眾的腎臟功能、糖化血色素；後續可蒐集大量的數據，可望從眼底圖中得知，癌症、關節炎等疾病，甚至連患者基本資料都無需提供，就能得知性別、年齡等資訊。

黃奕修表示，希望透過眼底AI抓出「急性疾病」如心肌梗塞、腦中風等，甚至能找出罹患失智症的可能性，預估三年內可以突破。也期盼透過眼底AI，讓偏鄉地區的民眾可透過一張眼底圖，更能確定罹患的疾病為何，不再舟車勞頓就醫檢查，不過要透過此達到遠距醫療，仍需要法規上的鬆綁，才能達成。