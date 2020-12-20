人體沉默未爆彈！突劇烈胸背痛 小心主動脈剝離

黃暄喬指出，黃姓患者送醫斷層掃描檢查，診斷為「急性A型主動脈剝離合併左下肢急性缺血」，經心臟外科醫療團隊手術，治療一周後平安出院。（圖：臺中榮總嘉義分院提供）

54歲黃姓卡車司機，有高血壓 病史，沒有規則服藥，因作息日夜顛倒、菸酒不忌，冬日凌晨3時許，突然劇烈胸痛且合併後背撕裂疼痛，同時左腳肢體無力冰冷，因疼痛劇烈，他當下撥打119送醫急救，診斷為「急性A型主動脈剝離合併左下肢急性缺血」，經心臟外科醫療團隊手術、治療一周後順利出院。

臺中榮總嘉義暨灣橋分院心血管外科醫師黃暄喬指出，主動脈剝離最典型症狀，即是撕裂般劇烈胸痛，疼痛也會由前胸移到背部上方然後移到背部下方，若出現此症狀，應立即就醫。

黃暄喬說明，主動脈血管壁有三層，慢性高血壓又未按時服藥控制，或抽菸患者，血管壁長期承受過高壓力，容易因季節變化或者日夜劇烈溫差，動脈壁產生破口，讓血液進入血管內夾層，形成主動脈剝離，或者主動脈夾層血腫，若侵犯到升主動脈，可能造成急性心臟衰竭或破裂危險，死亡率可高達20%。

黃暄喬呼籲，正常血壓應控制在收縮壓120、舒張壓80毫米汞柱以下，民眾平時應注重血壓控制，工作壓力大、常熬夜、抽菸，或年約40至55歲的慢性高血壓患者，特別容易因血管壁壓過高，發生主動脈剝離，高血壓患者應按時量測血壓，積極服藥、控制血壓，秋冬溫差大，更應小心。

黃暄喬也提醒，手長腳長「馬凡症候群」患者，為一種遺傳性結締組織疾病，患者相較家庭成員顯得高瘦，罹患主動脈剝離風險性較高，需特別小心。