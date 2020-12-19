我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

6年不孕…原來是肥胖擋路

趙容萱
醫師建議體重過重婦女想「好孕」，可透過飲食控制，不碰炸物、冰品，少吃澱粉、油質、糖類，多蔬菜。(本報資料照片)
醫師建議體重過重婦女想「好孕」，可透過飲食控制，不碰炸物、冰品，少吃澱粉、油質、糖類，多蔬菜。(本報資料照片)

33歲楊小姐結婚後，飲食不忌口，體重從不到60公斤飆破90公斤，導致月經失調；6年來積極求子，但連打排卵針也無濟於事，直到去年求助中醫診所，透過中藥調理、局部埋線，加上飲食控制，成功減重10公斤，成功自然受孕，順利生下一名小壯丁。

台灣蓮樺診所中醫師林育誠說，肥胖會使懷孕率下降，孕婦懷孕風險變高，易有併發症。他建議，體重過重婦女想「好孕」，可以透過「助孕妙招」飲食控制，三餐正常吃，晚餐減少澱粉，飲食掌握不碰冰品、炸物，少碰澱粉、油質、糖類，多蔬菜，水果一天不要超過一個拳頭大，宜選擇蘋果、芭樂、大番茄等。

楊小姐表示，她身高164公分，婚前體重不到60公斤，婚後大餐、消夜不忌，體重直線上升至91.5公斤。

林育誠說，楊小姐剛就診時，體重過重，沒走幾步就很喘，有水腫、腹脹、月經失調，以中藥調理身體，加強新陳代謝、活血化瘀、促進血液循環，並配合飲食三餐正常吃，但晚餐不碰澱粉，不吃冰、炸物等。

今年初，楊小姐體重降到81公斤，原本想繼續接受治療，後因發現自然懷孕，夫妻倆開心不已，防疫期間在家中待產，日前順利產下一名男寶寶。

編輯推薦

台灣 肥胖 併發症

上一則

微創手術解決長期鼻塞之苦 「終於呼吸新鮮空氣」

下一則

養髮5心機…從挑選吹風機開始

延伸閱讀

該不該打疫苗？專家這樣說

該不該打疫苗？專家這樣說
不好「孕」 檢查子宮、輸卵管

不好「孕」 檢查子宮、輸卵管
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門
懷孕能否做重量訓練？醫師：多動致流產觀念已過時

懷孕能否做重量訓練？醫師：多動致流產觀念已過時

熱門新聞

醫師胡珀元說明，主動脈剝離會因不同發生部位，易延誤診斷及治。圖／烏日林新醫院提供

男子腹痛、腰痛8個月治不好？竟藏顆不定時炸彈！

2020-12-12 05:59
左圖可見病患術前視網膜出血及纖維血管增生組織（藍色箭頭）；右圖可見術後視網膜上的纖維血管增生組織已被完全清除，但由於血管阻塞萎縮（綠色箭頭），以及視神經退化，病患視力只有部分恢復。（圖：大醫院新竹分院提供）

視力無聲無息被「偷」走 她就醫才忽然發現「這種病」

2020-12-17 00:11
生病時吃堅果可能導致胃部不適。（本報資料照片）

感冒、喉嚨痛 避開這些「好食物」

2020-12-13 02:01
(取材自健康醫療網)

減肥成效看不見？醫師：關鍵在於進食時間

2020-12-11 01:20
(取材自健康醫療網)

跟乾眼困擾說Bye Bye！原來乾眼要「加油」

2020-12-11 01:58
(取材自健康醫療網)

咳到瘋掉 這5種止咳食療必學

2020-12-11 00:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩