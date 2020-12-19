6年不孕…原來是肥胖擋路

醫師建議體重過重婦女想「好孕」，可透過飲食控制，不碰炸物、冰品，少吃澱粉、油質、糖類，多蔬菜。(本報資料照片)

33歲楊小姐結婚後，飲食不忌口，體重從不到60公斤飆破90公斤，導致月經失調；6年來積極求子，但連打排卵針也無濟於事，直到去年求助中醫診所，透過中藥調理、局部埋線，加上飲食控制，成功減重10公斤，成功自然受孕，順利生下一名小壯丁。

台灣 蓮樺診所中醫師林育誠說，肥胖 會使懷孕率下降，孕婦懷孕風險變高，易有併發症 。他建議，體重過重婦女想「好孕」，可以透過「助孕妙招」飲食控制，三餐正常吃，晚餐減少澱粉，飲食掌握不碰冰品、炸物，少碰澱粉、油質、糖類，多蔬菜，水果一天不要超過一個拳頭大，宜選擇蘋果、芭樂、大番茄等。

楊小姐表示，她身高164公分，婚前體重不到60公斤，婚後大餐、消夜不忌，體重直線上升至91.5公斤。

林育誠說，楊小姐剛就診時，體重過重，沒走幾步就很喘，有水腫、腹脹、月經失調，以中藥調理身體，加強新陳代謝、活血化瘀、促進血液循環，並配合飲食三餐正常吃，但晚餐不碰澱粉，不吃冰、炸物等。

今年初，楊小姐體重降到81公斤，原本想繼續接受治療，後因發現自然懷孕，夫妻倆開心不已，防疫期間在家中待產，日前順利產下一名男寶寶。