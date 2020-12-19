我的經驗／壓力過大…20多歲大學生溢奶

陳玉娟(左)透過中醫調理，改善泌乳素過高的問題，婚後順利得子。（圖：陳玉娟提供）

大二準備升大三那年，時常頭痛，以為是課業壓力及活動太多導致，直到某天乳房溢出乳汁，驚覺不對趕緊就醫，初診是濕疹，但藥怎麼抹都沒用，擔心是乳癌，又換醫院就診，才發現是泌乳素過高，數值達到175ng／ml，而正常值為20ng／ml。

當時僅知道導致泌乳素過高，可能與腦下垂體腫瘤 有關，但電腦斷層、核磁共振都看不出問題，尋覓原因都不得其解，乳房的乳汁仍持續分泌，「到底發生什麼事？」我不斷反覆問自己。

年輕震撼：我該怎麼辦

高泌乳素血症可能會帶來不孕，那時我才20多歲，不孕的消息震懾了自己平凡的生活，面對泌乳素的問題，當時有點半逃避心態，家人問及「該怎麼辦」時，我也慌得不知道該怎麼回應。

媽媽每天燉冬蟲夏草、枸杞、黃耆給我喝，幾個月後，媽媽看我氣色變好，隨意問了一句「要不要乾脆走中醫看看」，卻意外開啟這一趟中醫自我藥療之路。

看了許多資料，發現走中醫對自己實在是「高CP值」的一條路，取消留學計畫，考上學士後中醫。後中三年級那年，檢驗泌乳素仍然很高，當時還加驗女性激素「雌二醇」，指數 卻低得嚇人，僅有0.01pg/mL，還記得當時看報告的醫師告訴我「妳根本不是女人」，那一刻只有傻眼可以形容。

既然想透過中醫瞭解自己的身體，就此開始去想有什麼中藥可以調理荷爾蒙？每天上課後，就抱著藥罐子煎藥、把脈，自尋藥材煎藥，感受身體及脈象有什麼變化，對應書籍的說法慢慢應證，後中畢業後已經28歲，泌乳素終於降低，但對於是否已經解決不孕這件事仍舊沒有把握。

婚前恐懼：我可能不孕

那時曾與男友也是現在的先生說「我可能不孕」，若沒有考慮生育再討論結婚，他沒有特別在意，兩人年紀到了後就順理成章地結婚。不過，嘴巴上再怎麼說不在意，內心仍渴望有個孩子，30歲結婚後，各項檢查都做了，泌乳素、雌激素等統統沒問題，婚後半年肚皮卻一點消息也沒有，家人接連而來的偏方及人工試管等建議，讓自己也急了。

想知道透過多年的調理，與不孕的距離有多近，我辭掉台中的工作，北上與先生同住三個月，因為讓自己的步調緩慢降低壓力，同住的期間就有了孩子。

我自知是因為「壓力」引起泌乳素過高，藥物雖然可以快速降低指數，但根本的原因仍要靠我自己去克服。

釋放壓力：自我調整步調

念中醫期間就發現是壓力所致，除了每天神農嘗百草外，也逐步調整自己的步調，不再把時間排這麼滿，也開始接觸瑜伽、手工藝，煩心的事情就先暫時擱置在一旁。

經過這些年及接觸許多不孕症的夫妻，心得是「生育是人生中投報率最差的一件事」，有時候生育不能急，也不能有壓力，急的時候反而釋放更多具毒素的荷爾蒙，不利於生育，讓生活回歸正常，讓身體放鬆，慢慢調理作息以及身體機能，才是備孕最好的方式。（台北醫學大學附設醫院傳統醫學科婦科主任陳玉娟口述）