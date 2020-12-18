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微創手術解決長期鼻塞之苦 「終於呼吸新鮮空氣」

記者李承穎／綜合報導
醫師指出，使用新型動力旋轉刀微創手術後，可解決鼻塞困擾。（圖：台灣衛福部嘉義醫院提供）
醫師指出，使用新型動力旋轉刀微創手術後，可解決鼻塞困擾。（圖：台灣衛福部嘉義醫院提供）

一名36歲男子長期受鼻塞所苦，需要使用藥物與類固醇鼻噴劑來控制，如果停藥容易復發，但長期吃藥造成口乾與心悸，鼻腔也偶有黏膜出血的問題。他就醫後才知鼻甲黏膜肥厚，且有息肉樣變化，接受新型動力旋轉刀微創手術後，才解決長年困擾，直呼「鼻子終於呼吸到新鮮空氣，可以一覺到天亮」。

台灣嘉義長庚醫院、衛福部嘉義醫院耳鼻喉科醫師張耕閤說，此位患者並無其他嚴重鼻中隔彎曲或鼻息肉的問題，因此建議患者手術將肥厚的鼻甲體積減縮，以改善症狀，無術後出或結痂狀況，且鼻塞狀況大幅度改善。

張耕閤指出，長期鼻過敏容易造成鼻腔黏膜腫脹導致鼻塞，患者可能因為睡覺時鼻塞，需要張口呼吸導致口乾舌燥，影響睡眠品質，此外也可能造成打呼。治療一般以藥物為主，並可搭配鹽水洗鼻清潔鼻腔，若在治療後鼻塞問題仍無法解決，可以考慮手術治療縮減鼻黏膜體積。

張耕閤說，一般手術治療肥厚性鼻黏膜，包括雷射燒灼、無線射頻燒灼和較新式的動力旋轉刀手術。

雷射燒灼鼻甲黏膜表面，鼻甲體積縮減效果較小，但術後結痂較少且較不會有出血問題，使用無線射頻燒灼鼻甲黏膜，可以得到較佳的體積縮減效果，但術後結痂較多，有時會有術後輕微出血的問題，不過兩種手術都會破壞鼻黏膜。

動力旋轉刀則是利用一隻很細的器械，從細微傷口進入黏膜下方，藉由吸絞的方式將黏膜下肥厚的組織吸除，造成黏膜體機減縮，所以表面黏膜不會受到破壞，但所需經驗與技術程度較高，且須配合內視鏡手術來完成，術後也須在黏膜上使用特製的網塊稍微加壓減少出血機會。

張耕閤建議，有鼻塞困擾的病人建立運動習慣，避免接觸過敏原，並搭配鹽水洗鼻，使鼻黏膜收縮更加順利，改善鼻塞症狀提升生活品質。

醫師指出，使用新型動力旋轉刀微創手術後，可解決鼻塞困擾。（圖：台灣衛福部嘉義醫院...
醫師指出，使用新型動力旋轉刀微創手術後，可解決鼻塞困擾。（圖：台灣衛福部嘉義醫院提供）

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