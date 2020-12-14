早發現早治療 抗癌免花冤枉錢

病人：「請問標靶療法或免疫療法要一直用到什麼時候？」醫生：「要用到財盡人亡！」雖然聽起來很辛酸，但也是說出了事實真相。

近年來在癌症 的治療上有很大的突破，其一就是標靶藥物的發明，其二就是免疫治療藥物的發明。前者是正常細胞在生長發育過程中，基因發生突變，這種突變導致細胞無限制的生長而形成癌症，因此，針對突變所產生的不正常蛋白質加以抑制，這些藥物稱為標靶藥物。有些癌症突變點清楚，因此標靶藥物治療效果很好，例如肺癌、慢性骨髓癌等一些癌症，但有些癌症突變點多，不一而足，標靶藥物的效果不彰，例如肝癌。

而免疫療法則是近年來科學家發現了生物的奧祕，原來造物者對生物配置了免疫系統，可以殺死外來的細菌及其他微生物甚至癌細胞 。但大多時候癌細胞巧妙地把免疫細胞的手牽制了，使免疫細胞產生不了作用，而免疫治療藥物就是把被抑制的免疫細胞從被壓制中解放出來，從而發揮殺死癌細胞的功能。

不管標靶或免疫治療也好，有些人有效，有些人沒有效；有些人可以預測有效與否，有些人不太能預測；有些本來有效，後來癌細胞發生突變又失效；有些健保 有給付，有些沒給付。因此，病患為求一線生機，只能一直花錢奮戰下去，可能有一天錢花光了，或錢還有，但命沒了。

因此，對付癌症的重點不是用什麼特效藥，而是在能早期發現、及早治療，只要發現得早，不僅可以根治，也不必花許多冤枉錢又與死神搏鬥，吃盡辛苦。