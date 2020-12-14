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中西藥別亂合用 恐腦部、臟器出血

記者陳雨鑫╱綜合報導
中藥的丹參與西藥阿斯匹靈合併使用，恐增加出血的機率，最常見為腸胃道出血。（Getty Images）
中藥的丹參與西藥阿斯匹靈合併使用，恐增加出血的機率，最常見為腸胃道出血。（Getty Images）

中藥當保養、西藥當治療，許多民眾皆有中西藥混用的情形，但兩者藥效類似或搭配在一起時出現交互作用，反而會使病情加劇；台灣健保署發現民眾最常見的中西藥交互作用為中藥的丹參與西藥阿斯匹靈合併使用，醫師提醒兩者合併使用恐增加出血的機率，最常見為腸胃道出血。

健保署早前舉辦「健保醫療資訊原端查詢系統分享會」，根據健保署統計，從今年7月至11月15日，醫療院所總計查詢1889萬筆藥物交互作用查詢，其中針對中西藥交互作用提示次數最高的是「丹參」與「阿斯匹靈」；中國醫藥大學附設醫院心臟介入治療科主任張詩聖表示，丹參具有活血功能、阿斯匹靈則是具有抗凝血功能，兩者合併使用將會強化抗凝血的效果，增加患者出血的機率。

張詩聖說，當被診斷為心肌梗塞、中風急性期，醫師多會開立兩種抗凝血藥物，等到病情恢復，大多仍會持續開立阿斯匹靈給患者服用，若是患者此時至中醫診所就醫，使用到活血功能的丹參。他表示，兩種藥物同時使用，最常見會引發腸胃道出血，部分民眾則會出現腦部、臟器出血風險。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，今年健保署擴大提示包含避免腎臟病患者使用具腎毒性藥品、非類固醇抗發炎（NSAIDs）藥物包含貼布、軟膏、口服28內使用情形，避免重複用藥。

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