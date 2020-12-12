面對乳癌不徬徨 用常喜樂的心與腫瘤奮鬥

圖片來源 ／健康醫療網

化療後最常見的三個副作用，疲倦、噁心嘔吐、落髮，因此多數罹患乳癌的姊妹，確診第一時間就是害怕化療，使她們對於治療卻步，或是無法順利完成療程。其中，最難受的副作用莫過於噁心嘔吐，不僅休息無法改善，還會連帶影響食欲，生活品質嚴重受到影響。

確診乳癌衝擊大 病友優先考量生活品質

台灣振興醫療財團法人振興醫院行政副院長常傳訓指出，大部分的乳癌姊妹確診乳癌時，第一時間都會問醫師，「我還可以活多久？」畢竟這些乳癌姊妹，大多年齡落在45至64歲間，不論在家庭或職場中皆扮演關鍵的角色，因此她們更擔心的是乳癌治療後對生活品質造成的影響，擔心自己無法繼續正常工作、無法肩負起照顧家庭的責任，甚至擔憂自己如果接受治療後，是否還能維持原有的正常生活。

口服CDK4/6抑制劑 助乳癌第四期患者維持生活品質

常傳訓副院長指出，臨床上仍遇到許多乳癌姊妹，不清楚自己病情的嚴重程度，常常拖到嚴重的背痛，甚至腫瘤 轉移到脊椎壓迫到神經導致無法行走，這類第四期轉移的乳癌姊妹，都有排斥化療的心態，擔心一旦接受治療後，就無法維持原有的生活，甚至會像第一次治療的時候一樣痛苦，因此寧願忍痛也不願就醫。

然而，當今治療非常進步，乳癌不再等於化療。常傳訓副院長進一步說明，轉移性乳癌患者，只要符合荷爾蒙受體陽性、HER2陰性管腔型的乳癌患者，健保 已有條件給付CDK4/6抑制劑搭配抗荷爾蒙藥物，其除了可延長疾病無惡化存活期達25個月以上，比起單獨使用荷爾蒙治療多出12個月左右，且能大幅延緩疼痛惡化時間，治療期間除了白血球低下的副作用外，不會產生像化療掉髮、嘔吐的狀況，也不用在醫院打針或住院，對日常生活的影響相對比較小，體力允許之下，還是可以正常上班、正常生活。

常傳訓副院長分享，曾有一名國小老師，同時也是兩個孩子的媽媽，一直自許擁有健康身體的她，在41歲那年確診為乳癌晚期，當時的她除了要肩負家庭經濟重擔，同時也需要對學生負責，她的心情簡直絕望到谷底。先後幾年，接受過許多治療，但肺部、肝臟、骨頭多處轉移，病況也更加嚴重，治療上開始出現噁心與嘔吐的感覺，讓她痛苦難耐，所幸接受CDK4/6抑制劑，治療期間沒有出現嘔吐副作用，加上是口服的藥物，讓她不用頻繁到醫院回診，同時能夠兼顧生活品質，也能繼續站在講台上繼續授課。

常傳訓副院長呼籲，隨著醫療逐漸進步，目前乳癌的五年存活率不斷增加，至少有3至4成的患者可以活超過五年，因此乳癌姊妹一定要相信自己，同時也要相信醫護人員，長期配合治療計畫。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48418/

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