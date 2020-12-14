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咳嗽突昏倒 竟是心肌梗塞

吳淑玲
新營醫院急診科醫師馮凱昱提醒注意心血疾病。（圖：新營醫院提供）
新營醫院急診科醫師馮凱昱提醒注意心血疾病。（圖：新營醫院提供）

台灣台南市49歲孟姓男子，日前突然感到胸口不適，想休息一下，咳嗽一聲後突然失去意識，家人呼叫救護車，到院前心跳停止，救護人員立即予以心肺復甦術及電擊，到台灣衛福部新營醫院後由急診團隊接手急救復甦，心電圖檢查發現疑似心肌梗塞，立即轉院治療，最後及時搶救回孟先生性命。

急診科醫師馮凱昱表示，依據統計資料，台灣逾35歲成年人當中，心因性猝死盛行率約0.1至0.2%，推估全台灣每年至少有約2萬3000人因此喪命，平均每小時就有2.6至5.2件心因性猝死事件發生。

當傷病患者處於心肺功能停止狀態，腦細胞在4分鐘內開始缺氧死亡，10分鐘內腦死，儘早的心肺復甦術（CPR）及自動體外電擊器（AED）使用，才有機會阻斷這失去生命的過程。猝死高風險族群包括高血壓、高血糖、高血脂、冠狀動脈疾病或心肌梗塞病史、心衰竭、肥厚性心肌病變、擴張型心肌病變、不明原因昏厥及先天致命性心律不整疾病。

馮凱昱指出，美國心臟協會每5年都會公布新版心肺復甦術（CPR）及緊急心臟照護指引，生存之鏈是一再被強調的重點。CPR的目的是藉由體外按壓心臟的方式維持血液的循環，讓氧氣足以供給到重要器官，高品質高效率急救過程，攸關著腦部功能保留及救回機會，才能在存活之後有命又有腦，其中一個環節錯誤或無法連結，生存之鏈無法形成，則難以起死回生。

醫師提醒，生存之鏈有以下六個步驟（1）儘早求救；（2）儘早高品質CPR；（3）儘早AED電擊去顫；（4）儘早高級心臟救命術（ACLS）；（5）整合性復甦後照護；（6）復原。但對於突發性心跳停止的病患，是否能存活，甚至恢復正常的生活，有賴於當地緊急醫療救護系統的完善運作。

咳嗽一聲突陷昏厥險喪命，竟是心肌梗塞。示意圖，圖中人物與新聞無關。（本報資料照片...
咳嗽一聲突陷昏厥險喪命，竟是心肌梗塞。示意圖，圖中人物與新聞無關。（本報資料照片）

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