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糖尿病、洗腎族 提防下肢周邊血管疾病

胡蓬生
非侵入性下肢周邊血管檢查，躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。（圖：大千綜合醫院提供）
非侵入性下肢周邊血管檢查，躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。（圖：大千綜合醫院提供）

根據統計，超過55歲的成人20%都有潛藏的下肢周邊血管疾病問題，發生率高卻容易被忽略，尤其糖尿病及洗腎病患，每3至5人就有1人合併下肢周邊血管狹窄或阻塞問題；另外，下肢周邊血管疾病除嚴重時會併發感染、截肢之外，發生心肌梗塞或腦中風的風險也比一般人高出6倍，因此針對高風險族群的篩檢與早期診斷治療非常重要。

台灣苗栗大千綜合醫院心臟血管外科主任楊智鈞表示，下肢周邊血管疾病包括慢性動脈阻塞性疾病與慢性靜脈阻塞性疾病兩種。動脈阻塞會造成下肢血流不足，導致下肢缺血；靜脈阻塞則是血液回流不順，造成腿部腫脹。此外，這兩種疾病的臨床症狀、治療方式、好發族群都不同，因此需要醫師專業診療。

他指出，過去診斷下肢周邊血管疾病必須進行侵入性的血管攝影，檢查需要血管穿刺及打顯影劑，過程較不舒適，現行非侵入性下肢周邊血管檢查非常簡單，不需禁食或其他特殊準備，只要躺在診療床上接受機器測量即可，快速又無不適感。

因此，只要臨床有疑似下肢周邊血管疾病，可先透過非侵入性的檢查確認，如果沒有，可後續定期追蹤，如檢查確診，再以侵入性血管攝影治療，視病況植入支架或手術處理，可以避免病人一開始時就要接受侵入性檢查的不適。

楊智鈞提醒，55歲以上且有心血管疾病、糖尿病、腎臟病或腎衰竭等高風險族群，應該儘早接受檢查及進一步治療，以預防下肢周邊血管疾病帶來更嚴重的狀況。

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