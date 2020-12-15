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婦罹患五十肩「生活卡關」 穿衣、睡覺都痛

黃寅
亞洲大學附屬醫院骨科部醫師林琮凱（右）指出，五十肩又稱冰凍肩，醫學上稱「沾黏性肩關節囊炎」好發於長期需使用肩關節勞力、反覆肩部疼痛發炎、肩部骨折或曾接受肩部手術後的病人。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院骨科部醫師林琮凱（右）指出，五十肩又稱冰凍肩，醫學上稱「沾黏性肩關節囊炎」好發於長期需使用肩關節勞力、反覆肩部疼痛發炎、肩部骨折或曾接受肩部手術後的病人。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名65歲婦人近半年左側肩膀疼痛，穿衣，睡覺都得避開左肩疼痛處，甚至揮手角度幾乎只能平舉，醫師檢查發現她罹患關節沾黏及滑囊炎合併五十肩，所幸透過「關節囊擴張合併關節鬆動術」 才獲改善。

台灣亞洲大學附屬醫院骨科部醫師林琮凱指出，患者最初透過超音波檢查發現旋轉肌袖受損、鈣化，雖接受復健、中醫、體外震波等保守治療半年，但改善程度並不明顯，尤其手臂活動角度有限，如手臂朝前平舉向上僅稍微超過90度、前臂內轉60度、外轉30度，使左手活動度嚴重受限，幾乎無法自理生活。

他說，婦人輾轉到骨科門診檢查後，確診為五十肩合併滑囊炎；五十肩又稱冰凍肩，醫學上稱「沾黏性肩關節囊炎」好發於長期需使用肩關節勞力、反覆肩部疼痛發炎、肩部骨折或曾接受肩部手術後的病人。另外，甲狀腺機能異常、帕金森氏症及糖尿病，也有可能引起五十肩。

五十肩主要是因肩關節囊內沾黏，使得原本可以活動自如的關節，猶如被膠水黏住一般，進而出現手臂向前向上舉角度有限、睡覺壓到肩膀會痛、天冷時肩膀不舒服、女性穿脫內衣有困難等，使得許多患者愈怕痛，愈不敢活動，導致肩部沾黏更嚴重。

林琮凱建議，五十肩患者若接受復健、藥物、中醫等保守治療後卻無明顯改善時，可考慮藉由非傳統開刀且無傷口的「關節囊擴張合併新式關節鬆動術」治療，醫師會先讓患者熟睡，經局部施打藥液將肩關節囊沾黏處撐開，再以特殊手法鬆動肩關節，拉開沾黏的軟組織，術後配合復健治療維持括動度。

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