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慢性下背痛 保守治療都沒用 手術治療是選項

健康醫療網／記者曾正豪報導
下背痛常見的典型症狀是下背部持續痠痛乏力，久站或久坐後症狀加劇，姿勢改變時會誘發刺痛感，平躺時可以得到緩解。（圖：健康醫療網提供）
下背痛常見的典型症狀是下背部持續痠痛乏力，久站或久坐後症狀加劇，姿勢改變時會誘發刺痛感，平躺時可以得到緩解。（圖：健康醫療網提供）

「醫師啊，我背痛的情況好久了，吃藥、打針、復健也都做過，漸漸的效果變差，還有什麼好辦法嗎？」、「我背痛狀況有別的醫師跟我建議要開刀，但開刀我會很擔心，有沒有不開刀的做法？」類似上述的對話經常可以在神經外科門診聽到，這類病人都面對一種症狀表現大同小異，但形成原因各不相同的疾病－慢性下背痛。

慢性下背痛　單一治療可能難控制

台灣臺北市立聯合醫院和平婦幼院區神經外科主治醫師莊淵丞指出，不同於運動傷害或短時間內負荷過重所造成的急性下背痛，脊椎結構以及背部關節的退化會更長久的影響人體，它們產生的慢性下背痛會延續三個月以上，甚至是更久的期間。常見的典型症狀是下背部持續痠痛乏力，久站或久坐後症狀加劇，姿勢改變時會誘發刺痛感，平躺時可以得到緩解。這些退化及發炎情況又往往合併神經發炎及慢性神經病變，使得臨床上單一治療（服用藥物、局部注射、針灸、復健）不能很好的控制病人的不適。

保守治療都試過　手術治療是選項

非類固醇消炎藥對於緩解慢性下背痛，效果不如急性下背痛有用。當各種保守治療方式都已嘗試過後，手術治療不失為一種合理的選擇。但病患可能會因對手術的恐懼、個人因素、擔心住院時間過長等原因拒絕手術。或是因為年紀過大，有慢性疾病等高風險狀況不宜手術。

慢性下背痛的患者若是保守治療效果不佳、對手術有疑慮或不適合接受手術者，可以與醫師充分討論，經醫師審慎評估後選擇合適的治療。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48376/

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健康醫療網

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