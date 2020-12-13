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氣喘+慢性阻塞性肺病 女菸槍不回診險送命

黃寅
醫師指出，氣喘與慢性阻塞性肺病發作時，都可能聽到喘鳴音，但造成原因不同，前者與體質、過敏原相關，有部分遺傳傾向，後者與長期抽菸，或長期暴露於空氣汙染有關。圖中非當事人。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
醫師指出，氣喘與慢性阻塞性肺病發作時，都可能聽到喘鳴音，但造成原因不同，前者與體質、過敏原相關，有部分遺傳傾向，後者與長期抽菸，或長期暴露於空氣汙染有關。圖中非當事人。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名55歲婦人有蕁麻疹及氣喘病史，卻仍維持抽菸習慣，直到爬梯或快走時常感到胸悶、呼吸費力，才確診為慢性肺阻塞性肺病併塵螨過敏，但是她仍未定期回診拿藥，繼續抽菸解癮，不料日前天氣轉涼症狀加遽，被送入加護病房險些插管，才讓她下定決心戒菸並配合用藥。

台灣亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師林育生指出，這名患者小時候即有氣喘，雖然上大學後不再發作，卻常受不明原因蕁麻疹所擾，且大學開始學抽菸，近幾年因工作、生活壓力大，平均一天要抽一包多。

約一年前開始，婦人爬樓梯或稍微走快一點時，發現會感到胸悶、呼吸費力，就診後接受肺功能檢查，發現有支氣管狹窄的現象，且血液中過敏性免疫球蛋白指數，是正常參考值的3倍以上；安排過敏原測試，顯示對塵螨嚴重過敏，判斷吳小姐應是本身有氣喘體質，加上長期抽菸造成慢性阻塞性肺病，雙重因素導致阻塞性換氣障礙。

林育生說，當時除了開立支氣管擴張劑外，更建議她要戒菸及注意居家環境清潔，經常洗滌、曝曬枕頭床單等寢具。後來症狀一度獲得改善，也恢復以往的正常狀態，沒想到年初因新冠肺炎疫情，婦人憂染疫沒有回診追蹤拿藥，還又再吸菸。

最近氣溫轉涼，她胸悶、喘不上氣的毛病又犯，且比之前發作時更厲害，不僅支氣管攣縮明顯，頸部的呼吸輔助肌也明顯收縮，幾乎是「臉紅脖子粗」抽血顯示二氧化碳數值較正常高出50%，且有血酸症的情形，恐有呼吸衰竭的風險，因此緊急送入加護病房密切觀察。所幸透過雙陽壓呼吸器與藥物治療後，情況終穩定下來，免於插管的痛苦，並於5天後轉至一般病房。

林育生提醒，氣喘與慢性阻塞性肺病發作時，都可能聽到喘鳴音，但造成原因不同，前者與體質、過敏原相關，有部分遺傳傾向，後者與長期抽菸，或長期暴露於空氣汙染有關，而這兩類病人族群有部分重疊，婦人即屬於這類病患，除了治療上需更注意，並減少接觸過敏原，還要及早戒菸並規則使用控制藥物，切莫輕易自行停藥。

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