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中樞型眩暈 恐是中風徵兆 補充白開水很重要

陳婕翎
若突然耳鳴或莫名的眩暈，宜盡速就醫接受評估。（本報資料照片）
若突然耳鳴或莫名的眩暈，宜盡速就醫接受評估。（本報資料照片）

「眩暈」、「頭暈」傻傻分不清？台灣台北馬偕醫院耳鼻喉科醫師林鴻清解釋，一般頭暈只會感受到頭重腳輕、頭腦不清，但眩暈一發作，患者強烈感受到四周景物都在移動，出現好像是地板浮起或天花板塌陷的感受。

林鴻清提醒，通常周邊型眩暈來勢洶洶，而中樞型眩暈症狀雖輕，卻可能是致命腦中風警訊。

周邊型暈眩 來勢洶洶

林鴻清說明，眩暈成因可分為「周邊型暈眩」及「中樞型暈眩」。造成周邊型眩暈的原因，主要是內耳及前庭相關問題。

因「耳石脫落症」造成的眩暈尤其常見，因頭部受撞擊，如車禍後耳石脫落，一動就會天旋地轉，此類眩暈短暫卻重複發作，誘發時機多在起床或轉頭時。

另外，耳部前庭神經發炎、梅尼爾氏症同是引起周邊型眩暈的原因。林鴻清說，前者通常伴隨呼吸道感染，火氣大、睡眠不足或壓力大者是高危險群，造成的眩暈會持續好幾天，隨時間漸漸緩和；後者引發的眩暈最兇猛，每次發作約半小時，一定會暈到嘔吐，逼著患者跑急診。

中樞型眩暈 血管出狀況

眩暈有時是中風前兆，因為眩暈症狀可能是內耳的部分微血管阻塞所造成，一旦出現這類眩暈，意味著人體的血管已出現問題，若未及時就醫改善，體內中大型血管也可能漸漸出現血液循環不良反應，甚至演變成中風。

林鴻清表示，中樞型眩暈屬於由腦幹或是小腦中風所引起，中老年族群且有三高或心臟病等慢性疾病者是高危險族，發作時可能會持續多天走路不穩，屬於中風徵兆，不容小覷。中樞型眩暈發生比例較周邊型眩暈低，卻遠比周邊型眩暈危險，應盡速就醫。

伴隨耳鳴 聽力突下降

嚴重中樞型眩暈者可能是腦幹血管出問題，影響生命中樞運作，一旦心跳、呼吸等失去控制，就會送命。一般而言，中樞型眩暈天旋地轉較輕微，眩暈造成的噁心嘔吐，也可能被誤認是腸胃炎。林鴻清提醒，眩暈症狀有時會伴隨耳鳴或突然聽力下降，有類似症狀就要提高警覺。

隨時擔心「大怒神」般的天旋地轉突然降臨，誰也不開心。台灣基隆長庚耳鼻喉科主治醫師楊濟匡說，想預防最常見的周邊型眩暈，可從改善睡眠不足著手，透過規律運動，讓睡眠品質變好。

均衡飲食也能改善疲勞，飲食力求清淡，避免太鹹，減少耳類淋巴管不平衡機會。

發作期 勿喝茶與咖啡

楊濟匡提醒，由於咖啡因會影響睡眠，進而誘發眩暈，建議眩暈發作期間一到兩周不要喝茶類或咖啡。受眩暈所苦的民眾千萬別硬撐，有症狀就應就診，避免大發作而天旋地轉，藥物在血中應達到穩定濃度才會有作用，若不斷嘔吐，即使立刻就醫服用口服藥，效果恐有限。

拒絕中樞型眩暈找上門，除藉由健康生活型態、規律服藥控制三高，台灣台北新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣強調，補充白開水很重要，門診許多患者的水分攝取來源中，白開水竟不到1000c.c.。許多人喜歡以茶、咖啡取代白開水，但這兩種飲品利尿，無法完全調控水分。

高血壓患者 換姿勢要慢

鍾伯欣觀察，患者一暈就會不愛吃降血壓藥，反而造成血壓控制不佳。另外，他發現大部分高血壓患者個性較急躁，患者時常因心情起伏劇烈，動作太快，如迅速起床或快速由坐姿改為站姿，可能增加姿勢性低血壓機會。患者血壓是靠藥物調控，無法像一般人在變換姿勢時，能及時調整血壓。

鍾伯欣提醒，服用降血壓藥的三高患者應注意「姿勢」，學習放慢步調，避免快速改變姿勢，就可以有效改善頭暈。

遇到急性眩暈發作，應盡快找個安全的平面橫躺下來，身體盡量不要移動，如果出現「顏面失調、口齒不清、手腳麻木無力」症狀，應立即就醫檢查，並配合醫師的指示積極治療。

內耳及前庭相關問題，是造成周邊型眩暈的主要原因。 （本報資料照片）
內耳及前庭相關問題，是造成周邊型眩暈的主要原因。 （本報資料照片）
咖啡因會影響睡眠、誘發眩暈。（本報資料照片）
咖啡因會影響睡眠、誘發眩暈。（本報資料照片）

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