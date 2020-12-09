60歲婦人莫名暴瘦 竟因類風濕性關節炎惹禍

醫師表示，類風濕性關節炎屬於全身的發炎性自體免疫疾病，初期診斷不易。（圖：健康醫療網）

家住台灣新北三峽山區的60歲婦人最近常常容易感到疲倦、胃口不好，手指關節處出現輕微疼痛，連騎機車催油門都有困難。鄰居介紹到國術館推拿無效，後來到醫院檢查是退化性關節炎造成，但吃藥治療後病情都沒有改善。之後手部關節腫脹疼痛更加惡化，不但刷牙困難，嚴重時甚至無法穿衣服、拿零錢買菜，而且容易跌倒，嚴重影響生活品質，二年下來體重更暴瘦10公斤，最後輾轉轉診到過敏 風濕免疫科檢查，發現婦人罹患「類風濕性關節炎」已長達四年。

類風濕性關節炎 併發症 多樣複雜

收治個案的恩主公醫院過敏風濕免疫科主任郭孝齡醫師表示，類風濕性關節炎屬於全身的發炎性自體免疫疾病，初期診斷不易，常見症狀為疲倦感、全身痠痛及食慾不振，進而造成患者體重下滑，案例中的婦人才會暴瘦10公斤，若無妥善治療，會逐漸發展為多關節發炎及腫脹。

由於類風濕性關節炎併發症多樣複雜，包括乾眼症、乾燥症、貧血、頭痛、間質性肺炎、胃食道逆流或骨質疏鬆等等，患者經常會因上述症狀就醫治療，但病情卻無法有效改善。門診中就曾有男性患者因嘴巴、眼睛和鼻子很乾，風一吹就不舒服，到耳鼻喉科或眼科治療都沒有改善，輾轉到風濕免疫科檢查，經詳細問診，患者主述膝蓋會痛、不能蹲，但是因症狀不顯著，所以認為無相關，醫師發現患者手部有點腫，經抽血檢查類風濕性關節炎因子指數超標，最後確診罹患類風濕性關節炎。

郭孝齡醫師說，類風濕性關節炎好發在40到50歲的中年女性，女性患者約是男性的五倍，95%的患者好發部位容易出現在手指間關節及手腕，且多為對稱性關節的疼痛，若未能及時治療，會造成關節破壞，嚴重影響生活品質。

用藥需「快、狠、準」

郭孝齡醫師說明，類風濕性關節炎是一種不可逆的疾病，關節一旦被破壞就無法復原，所以治療用藥要達到「快、狠、準」的目標：「快」就是發現時要趕快治療，「狠」是盡快使用藥物緩解疾病惡化，而「準」就是精準選對藥物，醫師會依照患者個別情況配置用藥，希望讓患者在三個月內疾病獲得緩解或是達到低疾病活動度。

郭孝齡醫師提醒，類風濕性關節炎患者切勿聽信偏方，避免抽菸，盡量保持愉快的心情，同時抱持正面思考，遵守醫囑定期回診，千萬不要亂停藥，才能維持良好的生活品質。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48374/

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