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油墨惹禍…女20年前刺青 竟長皮膚癌

王昭月
一名40歲婦人20年在背後刺青，除刺青時意外發現長出黑色腫塊，切片為基底細胞癌。（圖：高雄長庚提供）
一名40歲婦人20年在背後刺青，除刺青時意外發現長出黑色腫塊，切片為基底細胞癌。（圖：高雄長庚提供）

台灣高雄一名40歲女性20年前背部刺了一個鬼頭，兩年前找美容坊除刺青時發現，刺青處長出一個黑色腫塊，因不會痛或癢，沒多理會，結果最近腫塊變大，到醫院檢查竟是基底細胞癌，醫師研判可能是當年刺青油墨所含的重金屬惹禍，提醒民眾平日對身上皮膚的變化要多加注意，避免錯失治療機會。

台灣高雄長庚皮膚科醫師曾郁儒說，基底細胞癌一般長在顏面位置與陽光曝曬有關，好發於中老年，但這名女性長在背部，且才僅40歲，十分罕見。且她的基底細胞癌是從刺青處長出，查考文獻曾指向與刺青可能有所關聯，只不過案例不多。

她表示，一般刺青的顏料會深及真皮層，這種外來物可能誘發人體反應，造成皮膚變化。但科學證據很難了解是哪一顏料造成皮膚的變化。因此民眾需注意的是，皮膚上如有斑塊，長得不太對稱，邊界不規則，顏色變深不均勻，直徑愈來愈大，就要小心。

高雄長庚收治的這名女性，自刺青部位長出的基底細胞癌，直徑已有2.5公分大，呈不規則血管增生，中間有凹陷，切片檢查確認是基底細胞癌。可能因為長在背部不痛不 ，因此失去警覺。院方安排她住院做大範圍的腫瘤切除手術，因病灶較大，還做皮瓣重建，所幸切除至今沒有復發。

一名40歲婦人20年在背後刺青，除刺青時意外發現長出黑色腫塊，切片為基底細胞癌。...
一名40歲婦人20年在背後刺青，除刺青時意外發現長出黑色腫塊，切片為基底細胞癌。（圖：高雄長庚提供）
高雄長庚醫院皮膚科醫師曾郁儒表示，民眾平日皮膚若出現不規則斑塊，有變大或顏色變深...
高雄長庚醫院皮膚科醫師曾郁儒表示，民眾平日皮膚若出現不規則斑塊，有變大或顏色變深等跡象，就應小心注意。（記者王昭月／攝影）

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