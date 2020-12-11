天冷愛吃火鍋 關節腫大、痛風發作

天冷肆無忌憚吃鍋，小心痛風石導致關節變形。(本報資料照片)

50歲許先生為房屋仲介，由於近期房地產 正夯，工作量暴增，加上時序進入冬季，與朋友相約吃鍋暖身，成了舒緩工作壓力的最佳方式，日前右腳大拇趾產生劇痛、關節腫大，根本無法穿鞋，赴醫檢查確診為「痛風石」所致，經手術治療後，才能重新穿鞋，也嚇得他再也不敢肆無忌憚嗑鍋。

許先生有痛風家族史，加上飲食沒控制、缺乏運動，年輕時就經常痛風發作，只要吃藥就能緩解症狀，但隨著年紀增加，生活及工作壓力大，痛風發作頻率日益頻繁，右腳大拇趾甚至長出結晶石，不但影響外觀，也導致行走困難、穿不下鞋，令他苦不堪言。

痛風石是高尿酸造成的結晶現象，容易發生在痛風控制不佳的患者身上，痛風石可能出現在皮下、關節、軟骨、耳朵、內臟器官等處，從皮膚表層可看到顆粒物突起，摸起來堅硬如石頭，若沒有接受治療，可能造成關節和內臟器官損害，若不慎磨破皮膚，更有細菌感染的風險。

根據臨床經驗發現，有痛風石的患者，如果等到關節變形、腫脹至皮膚破皮才決定開刀治療時，手術中容易破壞表面皮膚的血液循環，造成術後關節周圍皮膚壞死、關節暴露，影響傷口癒合，嚴重時可能面臨截肢，因此會建議在痛風石初期結晶階段，已影響到關節活動，且無法透過藥物溶解時，應尋求開刀治療。

對於痛風石初期結晶階段的患者，建議可採用旋轉刮刀清除痛風石，也就是使用高速水震動來震碎結石，手術時間短、傷口小，能降低皮膚組織破壞的機會。

如果痛風石既大且硬，則必須以傳統手術治療，但因容易破壞皮膚表面血液循環、骨頭、韌帶及肌肉 組織，因此恢復的時間長，也較難癒合。

痛風是全身的代謝性疾病，且痛風石手術治標不治本，術後若沒有調整飲食習慣、適度運動、多喝水，並搭配長期口服降尿酸藥物治療，仍有可能再次引起結晶堆積關節，而需要再次動刀，不可不慎。