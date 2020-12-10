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眼壓高、視力糊 40歲老花眼上身？

黃寅
自覺眼壓高、眼睛脹痛、視力模糊，都該檢查是否已有老花眼。(本報資料照片)
自覺眼壓高、眼睛脹痛、視力模糊，都該檢查是否已有老花眼。(本報資料照片)

一名43歲婦人發現滑手機時螢幕常會「糊糊的」，醫師檢查是老花眼。她擔心被嫌老，堅持不配老花眼鏡，直到出現視力模糊、頭痛、噁心想吐等症狀，才配鏡輔助視力。眼科醫師提醒民眾，40歲以上民眾自覺眼壓高、眼睛脹痛、視力模糊，都該檢查是否已有老花眼，並提早治療。

台灣的亞洲大學附屬醫院眼科部醫師龔偉勛指出，門診不乏像這名婦人的患者，因為年輕時有遠視，不曾戴過眼鏡，看近時也能用睫狀肌調節力控制，但隨著年紀增長，老花開始出現，當睫狀肌調節力變差時，看近就會變得不舒服，過一段時間連看遠的視力也變差，只是患者心態上還無法接受需配戴眼鏡輔助視力，往往等到老花眼嚴重影響生活，才願意配合治療。

他說，老花眼是指水晶體隨年齡逐漸硬化、失去彈性，漸漸喪失調節功能，使得看近不清楚，造成閱讀困難，眼睛也容易疲勞、痠澀，通常在40歲前後便會出現症狀。

龔偉勛說，矯正老花眼最普遍的方式為配戴老花眼鏡，雖然戴老花眼鏡並不能阻止退化進行，藉由鏡片提供調節，能讓原本過勞的睫狀肌獲得休息，使眼睛看近的東西變得舒適。

症狀輕者通常於閱讀時配戴，症狀嚴重者則需要依據不同距離配戴不同度數的眼鏡，若已知有老花眼卻遲遲不矯正，長期下來瞇著眼睛看東西，可能造成肩頸痠痛、頭痛等，讓生活品質大打折扣。

龔偉勛提醒，民眾千萬別不服老，也不必擔心坊間傳言「老花眼鏡會愈戴愈深」，其實老花眼的度數無論是否有戴老花眼鏡，度數本來就會逐漸增加。此外，有些民眾自覺眼壓高、眼睛脹痛，誤認為眼疾所致，其實不少都是因為老花眼造成，建議民眾當眼睛出現任何不適，應尋求眼科醫師協助，才是正確護眼之道。

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