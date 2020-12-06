我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

各有優缺 透視新冠3大疫苗

修瑞瑩
輝瑞疫苗。(路透)
輝瑞疫苗。(路透)

全球新冠肺炎進入第二波大流行，但值得慶幸的是疫苗已上市有望，台南市立安南醫院整理目前三大疫苗的優缺點，看起來阿斯特捷利康生產的疫苗價格最便宜，也最容易保存，但前後進行兩次大規模的人體試驗，保護效力差異頗大而受質疑，莫德納的保護效果最好，保存條件負20度相較輝瑞的負70度較容易，但價格也最貴，一劑大約25美元

全球努力研發疫苗，率先傳出好消息的是上述3家藥廠的疫苗，安南醫院副院長許秉毅等人，根據最新資料，將3大疫苗的特色整理出來，讓人一目瞭然。

許秉毅指出，目前引領風騷的3大疫苗龍頭為莫德納 (Moderna)、輝瑞 (Pfizer)/BioNTech、阿斯特捷利康 (Astrazeneca)；莫德納與輝瑞的疫苗皆屬於「RNA疫苗」，目前已完成第3期試驗，且結果顯示成效良好。

其中莫德納的人體試驗，受試者達3萬人，最終共計有95人感染新冠病毒。其中，安慰劑組感染者佔90人，疫苗組只有5人，疫苗之療效達94% (85/90)。

輝瑞的人體試驗，受試者為4萬3538人，最終共計有170人感染新冠病毒。其中安慰劑組受感染者有162人，疫苗組只有8人，疫苗之療效為95% (154/162)。

阿斯特捷利康使用的是「腺病毒載體疫苗」，該公司曾進行兩個人體試驗，結果差異頗大，第一個人體試驗，受試者為2741人，疫苗的療效高達到90%；第二個人體試驗，受試者為8895人，疫苗的療效只有62%。兩個實驗的數據綜合起來，平均疫苗療效為70%。

許秉毅表示，由於阿斯特捷利康的疫苗試驗結果療效差異大，有點受到質疑。尤其令人費解的是：第一個人體試驗所用的疫苗劑量事實上較第二個研究的疫苗劑量小，保護效果反而高達90%，比第二個研究的62%好。

他表示，許多人都關心這些疫苗使用起來到底安不安全，3家藥廠所公布的報告中，只有少數病人出現疲累無力、頭痛等副作用 ，嚴重副作用的發生率甚低。

不過阿斯特捷利康在進行第3階段臨床試驗時，有一名受試者曾產生嚴重不良反應 (橫斷性脊髓炎, transverse myelitis)，一度暫停試驗，後來經過該國的藥品健康管理局的核可後，試驗才有辦法重回軌道。

此外，值得關注的是目前全球還有6株疫苗尚未完成第3階段的人體試驗前，就已經在中國、俄羅斯及阿聯酋被當地政府核可使用，預防效果及副作用發生率如何有待完整的研究報告。

而疫苗的保存方式牽涉到未來的使用，許秉毅表示，阿斯特捷利康疫苗保存最為簡易，只需放在常規冰箱 (2-8°C)，便可保存6個月。莫德納疫苗需保存在-20°C (等同於家用冰箱的冷凍庫溫度) 下。最困難保存的是輝瑞疫苗，因為該疫苗需存在-70°C，會造成保存和運送時的不便。

編輯推薦

疫苗 美元 中國

上一則

喝醉了？手機警告你

下一則

罩杯飆升 女性為己而美

延伸閱讀

FDA顧問：優先群最快11日打疫苗 一般民眾3月起接種

FDA顧問：優先群最快11日打疫苗 一般民眾3月起接種
英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種

英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種

直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種

熱門新聞

緩解夾擠症候群第一招「旋轉肌袖訓練運動」，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20至30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

2020-11-30 06:24
圖片來源 ／健康醫療網

骨鬆「痛得要命」才知大條了！醫師提三大症狀預防

2020-12-01 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋好痛！骨科醫師教你伸展預防

2020-12-01 02:00
冬季常見的食補料理中，大多會加入薑、當歸或黃耆等中藥材，作為調養身體之用。（圖：健康醫療網提供）

冬天如何聰明食補？「3注意」特別提醒

2020-12-03 01:30
預防呼吸道感染的疫苗施打都相當方便且安全，蘇主任鼓勵民眾超前部署，保護自己也保護家人。（圖：健康醫療網提供）

新冠、流感來勢洶洶 別忘了還有「它」是高傳染疾病

2020-12-02 01:10
圖片來源 ／健康醫療網

冬季室內過敏惡化3原因 免疫學家揭對抗塵蟎小技巧

2020-12-05 01:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優