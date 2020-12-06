各有優缺 透視新冠3大疫苗

輝瑞疫苗。(路透)

全球新冠肺炎進入第二波大流行，但值得慶幸的是疫苗 已上市有望，台南市立安南醫院整理目前三大疫苗的優缺點，看起來阿斯特捷利康生產的疫苗價格最便宜，也最容易保存，但前後進行兩次大規模的人體試驗，保護效力差異頗大而受質疑，莫德納的保護效果最好，保存條件負20度相較輝瑞的負70度較容易，但價格也最貴，一劑大約25美元 。

全球努力研發疫苗，率先傳出好消息的是上述3家藥廠的疫苗，安南醫院副院長許秉毅等人，根據最新資料，將3大疫苗的特色整理出來，讓人一目瞭然。

許秉毅指出，目前引領風騷的3大疫苗龍頭為莫德納 (Moderna)、輝瑞 (Pfizer)/BioNTech、阿斯特捷利康 (Astrazeneca)；莫德納與輝瑞的疫苗皆屬於「RNA疫苗」，目前已完成第3期試驗，且結果顯示成效良好。

其中莫德納的人體試驗，受試者達3萬人，最終共計有95人感染新冠病毒。其中，安慰劑組感染者佔90人，疫苗組只有5人，疫苗之療效達94% (85/90)。

輝瑞的人體試驗，受試者為4萬3538人，最終共計有170人感染新冠病毒。其中安慰劑組受感染者有162人，疫苗組只有8人，疫苗之療效為95% (154/162)。

阿斯特捷利康使用的是「腺病毒載體疫苗」，該公司曾進行兩個人體試驗，結果差異頗大，第一個人體試驗，受試者為2741人，疫苗的療效高達到90%；第二個人體試驗，受試者為8895人，疫苗的療效只有62%。兩個實驗的數據綜合起來，平均疫苗療效為70%。

許秉毅表示，由於阿斯特捷利康的疫苗試驗結果療效差異大，有點受到質疑。尤其令人費解的是：第一個人體試驗所用的疫苗劑量事實上較第二個研究的疫苗劑量小，保護效果反而高達90%，比第二個研究的62%好。

他表示，許多人都關心這些疫苗使用起來到底安不安全，3家藥廠所公布的報告中，只有少數病人出現疲累無力、頭痛等副作用 ，嚴重副作用的發生率甚低。

不過阿斯特捷利康在進行第3階段臨床試驗時，有一名受試者曾產生嚴重不良反應 (橫斷性脊髓炎, transverse myelitis)，一度暫停試驗，後來經過該國的藥品健康管理局的核可後，試驗才有辦法重回軌道。

此外，值得關注的是目前全球還有6株疫苗尚未完成第3階段的人體試驗前，就已經在中國 、俄羅斯及阿聯酋被當地政府核可使用，預防效果及副作用發生率如何有待完整的研究報告。

而疫苗的保存方式牽涉到未來的使用，許秉毅表示，阿斯特捷利康疫苗保存最為簡易，只需放在常規冰箱 (2-8°C)，便可保存6個月。莫德納疫苗需保存在-20°C (等同於家用冰箱的冷凍庫溫度) 下。最困難保存的是輝瑞疫苗，因為該疫苗需存在-70°C，會造成保存和運送時的不便。