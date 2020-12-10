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標靶藥 肺癌治療持久戰

黃安琪
善用「棒球布局」概念替換投手接力上場，延長肺癌治療戰線。(圖：羅東博愛醫院提供)
善用「棒球布局」概念替換投手接力上場，延長肺癌治療戰線。(圖：羅東博愛醫院提供)

晚期肺癌治療方式多元，拉長患者整體存活期是關鍵。透過基因檢測找出攻擊靶心，再以標靶藥物打靶，從第一線治療開始，善用「棒球布局」概念替換投手接力上場，延長治療戰線，以第二代標靶藥物銜接第三代治療，一棒接一棒，讓肺癌治療也能打出「持久戰」。

一名70歲退休的林先生，常年在台灣、美國兩邊跑當「空中飛人」，不抽菸的他，因長達一個月的咳嗽就醫，確診肺腺癌第四期。經醫師建議進行基因檢測，確定具EGFR基因突變可用第二代口服標靶藥物，腫瘤順利縮小，服藥4年後產生抗藥性，幸運的他憑第二次基因檢測結果確定T790M基因突變，順勢接力使用第三代標靶藥物，至今治療7年狀況穩定，重回飛人生活。

標靶抗癌 找出最佳搭配

「這是個善用『棒球布局』治療的好例子。」台灣雙和醫院副院長李岡遠解釋，抗癌藥物雖推陳出新，至今卻沒有一種藥物可一路殺死腫瘤，如同棒球場上的先發投手無法一路投到底，一旦出現疲乏狀態，就像患者服藥會出現抗藥性一樣，必須再憑第二次基因檢測結果選擇第二線接力藥物。

在台灣肺癌患者群體中，統計基因檢測有5至6成的患者具有上皮生長因子受體（EGFR）基因突變，第一線治療可選擇第一代、第二代及第三代標靶藥物，治療上如何進行最佳搭配，患者、家屬與醫師須充分溝通。

治療方式 是要最後贏球

不過，李岡遠強調，「贏在前面一小段時間並非真的贏，治療是要最後的贏球。」若患者起初就接受第三代標靶藥物治療，約1.5年後會出現抗藥性，無法再回頭使用第一代、第二代標靶藥物，若之後基因檢測結果發現已無標靶藥物可以接力，就僅能選擇化療或以化療搭配其他治療。

李岡遠說，初始的先發投手要優質，才能有效壓制對方的打擊，之後再由接棒的中繼投手、任務導向的布局者投手和最後的終結者投手上陣，贏得球賽。因此，第一線治療選擇一個持久有效的藥物，後續才能做好治療布局，延長患者存活期。

久咳不癒 即早就醫診療 

李岡遠建議，肺癌高風險群包含長期吸菸、有家族史和暴露高汙染環境工作者，可定期進行低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，揪出早期肺癌。若久咳不癒、痰中帶血絲、聲音沙啞、會喘或骨關節疼痛等，建議應就醫治療。

罹肺癌六大高風險族

1.長期吸菸者；2.有肺癌家族史者；3.長期暴露於二手菸環境；4.長期吸入過量炒菜油煙；5.高汙染環境職業暴露者；6.嚴重空汙環境暴露者。（諮詢／李岡遠、台灣衛福部國健署）

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