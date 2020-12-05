發生過性行為就該注意！ 男性共同防治HPV

圖片來源 ／健康醫療網

只要發生過性行為，就有感染HPV的風險！一項台灣癌症 基金會調查報告發現，台灣逾3成男女曾在沒有感情基礎下發生性愛，其中以19至35歲年齡層比率最高，七成沒有全程使用保險套，暴露在人類乳突病毒（HPV）危險中。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，許多年輕女性不瞭解HPV對健康所造成的風險，及相關傳染途徑，以致身陷於子宮頸癌風險中，而這也正突顯出接種HPV疫苗 的急迫性。

世衛發布子宮頸癌消除戰略 籲落實疫苗

世界衛生組織最近首度發布《加速清除子宮頸癌的全球戰略》，呼籲中低收入國家應該落實疫苗接種、篩檢和治療等三大策略，實現2030年清除子宮頸癌的目標。

此三大策略標準分別為：90％女孩在15歲之前完成HPV疫苗接種；70％女性在35歲前接受高效能篩檢，並在45歲前再次接受篩檢；90％子宮頸癌及癌前病變患者接受治療。

臨床顯示，女性99.7％的子宮頸癌是因人類乳突病毒所引起，所以大部分人均以為HPV與女性有關，但研究發現，不論男女，無關性別，一生中感染HPV病毒機率均高達八成。

值得注意的是，男性感染風險更高，機率超過九成，還可能誘發致命的癌症，以及容易復發、處理棘手的菜花。

HPV可能導致六癌一病！ 男女都應接種HPV疫苗

HPV可能導致六癌一病！除了引發子宮頸癌，HPV還與多種癌症與疾病相關，已知就有子宮頸癌、口咽癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌，以及菜花。由於接種HPV疫苗，可預防HPV相關的癌症。蔡麗娟建議，男女均應施打，以澳洲經驗為例，該國超前部署，於2013年施行HPV公費疫苗男女共同施打政策，除了有效預防消滅子宮頸癌，並有助提升與HPV相關癌症和疾病的防治成效。

「HPV無所不在」台灣疫苗推動協會榮譽理事長、台大醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，除了性行為外，HPV也可能透過皮膚傷口、黏膜或體液而傳給其他人，例如，至公共浴池、溫泉、游泳池等場所，均有感染風險。

李秉穎強調，不分男女皆有可能感染HPV，為了預防HPV所引發的六癌一病，男女都應接種HPV疫苗。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48327/

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