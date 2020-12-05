我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破130萬 喬治亞州逼近50萬

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

發生過性行為就該注意！ 男性共同防治HPV

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

只要發生過性行為，就有感染HPV的風險！一項台灣癌症基金會調查報告發現，台灣逾3成男女曾在沒有感情基礎下發生性愛，其中以19至35歲年齡層比率最高，七成沒有全程使用保險套，暴露在人類乳突病毒（HPV）危險中。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，許多年輕女性不瞭解HPV對健康所造成的風險，及相關傳染途徑，以致身陷於子宮頸癌風險中，而這也正突顯出接種HPV疫苗的急迫性。

世衛發布子宮頸癌消除戰略 籲落實疫苗

世界衛生組織最近首度發布《加速清除子宮頸癌的全球戰略》，呼籲中低收入國家應該落實疫苗接種、篩檢和治療等三大策略，實現2030年清除子宮頸癌的目標。

此三大策略標準分別為：90％女孩在15歲之前完成HPV疫苗接種；70％女性在35歲前接受高效能篩檢，並在45歲前再次接受篩檢；90％子宮頸癌及癌前病變患者接受治療。

臨床顯示，女性99.7％的子宮頸癌是因人類乳突病毒所引起，所以大部分人均以為HPV與女性有關，但研究發現，不論男女，無關性別，一生中感染HPV病毒機率均高達八成。

值得注意的是，男性感染風險更高，機率超過九成，還可能誘發致命的癌症，以及容易復發、處理棘手的菜花。

HPV可能導致六癌一病！ 男女都應接種HPV疫苗

HPV可能導致六癌一病！除了引發子宮頸癌，HPV還與多種癌症與疾病相關，已知就有子宮頸癌、口咽癌、外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌，以及菜花。由於接種HPV疫苗，可預防HPV相關的癌症。蔡麗娟建議，男女均應施打，以澳洲經驗為例，該國超前部署，於2013年施行HPV公費疫苗男女共同施打政策，除了有效預防消滅子宮頸癌，並有助提升與HPV相關癌症和疾病的防治成效。

「HPV無所不在」台灣疫苗推動協會榮譽理事長、台大醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，除了性行為外，HPV也可能透過皮膚傷口、黏膜或體液而傳給其他人，例如，至公共浴池、溫泉、游泳池等場所，均有感染風險。

李秉穎強調，不分男女皆有可能感染HPV，為了預防HPV所引發的六癌一病，男女都應接種HPV疫苗。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48327/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48327/更多健康資訊

編輯推薦

疫苗 癌症 台灣

上一則

喉嚨不痛卻失聲 菸酒害他罹喉癌

下一則

腹痛半年以為胃潰瘍 竟是大腸癌第二期

延伸閱讀

莫迪：新冠肺炎疫苗數周準備就緒 將開始接種

莫迪：新冠肺炎疫苗數周準備就緒 將開始接種
大華府首批疫苗分配草案出爐

大華府首批疫苗分配草案出爐
為何輝瑞疫苗先在英國取得授權 在美國卻慢一拍？

為何輝瑞疫苗先在英國取得授權 在美國卻慢一拍？
研究：莫德納疫苗抗體 施打3個月後仍有高水準

研究：莫德納疫苗抗體 施打3個月後仍有高水準

熱門新聞

緩解夾擠症候群第一招「旋轉肌袖訓練運動」，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20至30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

2020-11-30 06:24
圖片來源 ／健康醫療網

骨鬆「痛得要命」才知大條了！醫師提三大症狀預防

2020-12-01 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋好痛！骨科醫師教你伸展預防

2020-12-01 02:00
冬季常見的食補料理中，大多會加入薑、當歸或黃耆等中藥材，作為調養身體之用。（圖：健康醫療網提供）

冬天如何聰明食補？「3注意」特別提醒

2020-12-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

長期清粥配小菜 當心肌少症

2020-11-28 01:00
預防呼吸道感染的疫苗施打都相當方便且安全，蘇主任鼓勵民眾超前部署，保護自己也保護家人。（圖：健康醫療網提供）

新冠、流感來勢洶洶 別忘了還有「它」是高傳染疾病

2020-12-02 01:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布
外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐約州新冠單日確診破萬

紐約州新冠單日確診破萬