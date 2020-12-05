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B肝患者每周抽3公升腹水！ 醫籲：肝硬化者切勿停藥

健康醫療網／記者陳佳慧報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一名年約五十幾歲男性B肝患者，雖知道自己B肝帶原，卻沒有積極主動追蹤，直到出現嚴重症狀才就醫。收治此位患者的台灣臺安醫院胃腸肝膽科蘇志盛醫師表示，病患就診時已有明顯的肝硬化，且滿肚子腹水，醫師要求該患者每周都要回診兩次，每一次都需抽出近三公升的腹水來舒解患者的症狀，相當於五瓶的礦泉水，持續了一年的時間，十分嚇人！同時，醫師並指示肝硬化患者須長期服用B肝口服抗病毒藥物治療，才能使病情穩定控制，該患者至今病情獲得良好的控制，只要持續回診追蹤治療即可。

B肝早期無症狀 盼民眾提升病識感

B型肝炎是一種病毒性肝炎，初期並無症狀，必須透過主動篩檢，才能早期發現；一旦檢查出有B型肝炎帶原，若不定期回診追蹤和治療，恐會造成急性的猛爆性肝炎、肝硬化甚至跳過肝炎三部曲，直接罹患肝癌，對於健康造成很大的危害。蘇志盛醫師開心地表示，普遍來臺安醫院就診的民眾教育程度較高，多數會定期做健康檢查，若本身是B型肝炎的患者除了病識感高之外，會主動找尋相關衛教以及治療新訊，不會漏掉任何與病情有關的注意事項，期望全台灣的患者都能更關心自己、提高疾病意識感。

B肝口服藥物簡單又方便 化療期間也可以放心治療

隨著B肝口服抗病毒藥物的進步，現今的口服藥不須依照腎功能調整劑量，療效高，副作用低且安全性高，此外，特別針對化療中的B肝患者不需調整劑量更是一大好處，因為使用化學藥物治療時會使病患的腎功能指數上下波動，不需調整藥物劑量可以大幅提高患者用藥的安全性。蘇志盛醫師表示，臺安醫院已有系統性的對於化療患者做B肝檢測與預防性投藥, 目前院內服用B肝口服抗病毒藥物做為預防性投藥的化療病患以乳癌和大腸癌的B肝帶原者為主，乳癌約占8成、大腸癌約2成，現今B肝口服抗病毒藥物，只要一天一顆且幾乎沒有藥物交互的作用，對化療中的患者和醫師而言是一個方便且簡單的選擇！

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48339/

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