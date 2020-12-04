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多發性骨髓瘤治療 深度緩解才能延緩復發

健康醫療網／記者黃心瑩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

73歲的李將軍，上了年紀總覺得腰骨疼痛，輾轉看了骨科、神經內科、神經外科，發現脊椎壓迫性骨折，便施打骨水泥將脊椎撐起，沒想到居然都沒有好轉，痛到無法行走，最後終於找出病因，原來是罹患了少見的多發性骨髓瘤。在接受治療後，骨頭疼痛的症狀得到改善能行動自如，加上李將軍非常配合醫囑，即使面對疾病復發也不慌亂，因此治療後為他延長了5年的壽命，且治療過程中的生活品質並未受到太大影響。

多發性骨髓瘤症狀易混淆 雖難以治癒但有機會維持穩定

亞東紀念醫院腫瘤科暨血液科主治醫師余垣斌說，多發性骨髓瘤的症狀無特異性，非常難被發現，因好發於60至70歲的老年人，即使症狀嚴重也會被誤認為骨鬆骨折、腎臟病等。根據癌登資料顯示，105年新增案例為625人，由於盛行率不比十大癌症高，通常要輾轉至血液腫瘤科才能確診。

「目前為止骨髓瘤仍被認為是一個難以治癒的疾病，換句話說會是一段反覆緩解/復發的病程，但在目前藥物治療的現況下，存活很有機會超過五年，甚至也有許多維持穩定超過十年的病患。」余垣斌醫師解釋，因為體內淋巴細胞—漿細胞產生病變，在骨髓中過多的漿細胞影響造血功能，也可能破壞骨頭、影響腎臟，初診時常會有高血鈣、腎功能差、貧血、骨頭痛四大症狀，在之後定期追蹤的過程中，可以檢驗漿細胞所分泌的單株免疫球蛋白(M蛋白)作為癌症指數以反映病情的變化，可以在尚未再次出現症狀前察覺復發。

標靶藥物為治療主流 深度緩解延緩復發

由於多發性骨髓瘤無法完全治癒，治療目標便為降低漿細胞製造出的M蛋白，希望達到深度緩解以延緩復發。「有些老人家聽到得到癌症，就想說自己年紀大不想受折磨，乾脆放棄治療。」余垣斌醫師說，疾病目前治療以標靶藥物為主流，不必接受化學治療，常可以達到不錯的緩解效果，且副作用一般較化療輕微許多，此外較年輕的患者也可以搭配骨髓移植達到更好的治療效果。即使復發後，目前有許多新的包括單株抗體在內的標靶藥物，可以有效地控制病情再次達到緩解。

積極治療改善症狀 5年存活期超過半數

雖然多發性骨髓瘤容易復發，但目前藥物選擇很多，且療效都很好，健保也已陸續給付這些標靶藥物，余垣斌醫師表示，大約有一半以上的患者可以存活達5年，未來還有許多新藥正在研發當中，可望進一步延長病患的存活。最後余垣斌醫師提醒，許多患者初診斷時因疼痛導致臥床不起十分痛苦，但多數患者於接受治療後都能改善，恢復大部分正常生活功能，因此呼籲患者應積極治療，以改善症狀維持更好的生活品質，更延長存活期，千萬不要因為年紀大就放棄治療！

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48311/

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