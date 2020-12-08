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痠痛復健 電療熱敷恐做白工

邱宜君
專家表示，熱敷牽引等治療，效果有限，甚至無效。此為示意圖，非新聞相關當事人。（本報資料照片）
專家表示，熱敷牽引等治療，效果有限，甚至無效。此為示意圖，非新聞相關當事人。（本報資料照片）

久坐不動，低頭緊盯螢幕，這使得許多人背痛、頸痛接受傳統電療、熱療、牽引等物理治療。

不過，相關醫學文獻證實，電療、熱療、牽引等物理治療，治療效果等於零、無效，或是僅能暫時緩解疼痛的項目，看診一次，可做六次復健，等於只是「做心酸的」，這也讓許多復健場所成中老年人社交場所。

林先生就是典型「復健做心酸」個案，他在一年半前某次重訓後，下背不適，至地區醫院求診，Ｘ光檢查正常，又做了核磁共振，結果疑似椎間盤突出。

為此，他每周回診做三次電療，熱敷、腰椎牽引、紅外線，三個月後，又至復健專科診所接著三個月電療，熱敷、腰椎牽引，治療半年期間，暫停所有運動，但背痛依舊。

最後林先生求助醫學中心骨科，醫師建議開刀，他擔心後遺症，未簽下手術同意書，最後在朋友介紹下，至物理治療所自費做詳細評估，治療師認為，問題在於薦髂關節，徒手治療三次，症狀明顯改善，治療一年後恢復七、八成，可騎飛輪運動。想起前半年那段復健治療，不免懷疑走了冤枉路。

台灣長榮大學醫務管理學系副教授王劼研究，發現許多頸痛或背痛病人大都只接受簡單熱敷、電擊等物理治療。

王劼表示，各國醫學會與政府單位歸納實證研究，制定頸痛和背痛物理治療臨床指引，大多建議，運用徒手治療或運動治療。至於牽引、熱療、電療等常見復健治療，則被認為證據不足、不建議做，僅有少數指引建議，可在急性期暫時緩解症狀，例如自行在家熱敷。

台灣聯新國際醫院運動醫學科主任、復健科醫師林頌凱表示，電熱療及牽引具有舒緩緊繃、減少疼痛、減少神經壓迫程度等效果，但舒緩之餘，無法治本和預防。

「別以為復健儀器治療無害，有健保就不做白不做。」陽明大學物理治療暨輔助科技學系教授王子娟說，愈來愈多實證顯示，電療熱敷等被動儀器治療對病人可能有潛在危害，「保持適當活動」更重要。

痠痛患者以為痛就是發炎，所以應該少動，透過儀器就能消炎，以致出現「恐懼迴避（fear avoidance）」惡性循環，愈不敢動，愈來愈沒力氣、功能愈來愈差，恢復進程延緩，醫療支出增加，許多患者因復健無效而被建議開刀。

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