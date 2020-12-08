我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

3運動 緩解夾擠症候群

吳秉鍇
夾背訓練運動，面對牆，雙手平貼牆上，做挺胸運動，手掌離開牆面，若有疼痛可降低手臂高度，20-30下為一組，一天做兩組。可達訓練肩胛骨周邊肌群目的，避免肩胛骨被過緊肌肉帶離原位。（圖：業者提供）
夾背訓練運動，面對牆，雙手平貼牆上，做挺胸運動，手掌離開牆面，若有疼痛可降低手臂高度，20-30下為一組，一天做兩組。可達訓練肩胛骨周邊肌群目的，避免肩胛骨被過緊肌肉帶離原位。（圖：業者提供）

為練出好看肌肉，一位25歲的年輕男子常常上健身房運動，結果有天要抬高右手拿物品時，肩膀痛到竟抬不起手，就醫檢查才發現原來他是因為未注意平衡肌肉的訓練而引起「夾擠症候群」。台灣「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師詹承偉即提醒，若長期輕忽此症狀，易讓肌肉、肌腱鈣化，引起肩膀痛且容易復發，建議平時可多做三招運動，藉由訓練及放鬆特定肌群來緩解。

物理治療師詹承偉指出，這名男子為了要練出身體前側好看的胸肌與腹肌，卻忽略身體後側肌肉也應平衡訓練，當右手臂往側上抬60度到120度時，肱骨會往上抬，應連動的肩胛骨卻未有動作，在空間變小情況下，肩胛骨突壓到關節內組織，因而肩膀突然疼痛，亦即夾擠症候群。

物理治療師詹承偉指出，除了因訓練肌肉不平衡會引起外，包括，長期重複相同動作、一直使用特定肌群者，如，工地工人、扛瓦斯工。長期姿勢不良者，如，駝背、低頭族等，都是好發及易復發族群。若輕忽不處理，在長期發炎情況下，肌肉肌腱易鈣化，失去彈性，不僅動作不順暢，只要肌肉收縮，極易引起疼痛。

在治療上，詹承偉表示，一般會建議患者接受止痛及放鬆治療，治療新趨勢則是建議接受體外震波治療，震波會作用在軟組織，可加速組織再生，消退發炎，止腫，避免復發。

為緩解夾擠症候群，詹承偉並示範三招規律運動，分別是：

旋轉肌袖訓練運動，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋...
旋轉肌袖訓練運動，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20-30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。（圖：業者提供）

第一招 旋轉肌袖訓練運動

取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20到30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。

第二招 夾背訓練運動

面對牆，雙手平貼牆上，做挺胸運動，手掌離開牆面，若有疼痛可降低手臂高度，20到30下為一組，一天做兩組。可達訓練肩胛骨周邊肌群目的，避免肩胛骨被過緊肌肉帶離原位。

胸小肌牽拉運動，找個柱子，右手往側抬90度，扶於柱子上，腳弓箭步，往左旋轉，以放...
胸小肌牽拉運動，找個柱子，右手往側抬90度，扶於柱子上，腳弓箭步，往左旋轉，以放鬆右胸小肌，15-30秒為一下，三下為一組，一天2-3組。可避免胸小肌過緊，將肩胛骨帶離原位。（圖：業者提供）

第三招 胸小肌牽拉運動

找個柱子，右手往側抬90度，扶於柱子上，腳弓箭步，往左旋轉，以放鬆右胸小肌，15到30秒為一下，三下為一組，一天2到3組。可避免胸小肌過緊，將肩胛骨帶離原位。

編輯推薦

肌肉 台灣 健身

上一則

減脂超怕減掉肌肉！營養師教你妙招

下一則

痠痛復健 電療熱敷恐做白工

延伸閱讀

奇葩！湖北頒景區「微笑服務規範」 手臂夾角都要管

奇葩！湖北頒景區「微笑服務規範」 手臂夾角都要管
膝蓋好痛！骨科醫師教你伸展預防

膝蓋好痛！骨科醫師教你伸展預防
白天姿勢不良 小心晚上落枕

白天姿勢不良 小心晚上落枕
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

熱門新聞

緩解夾擠症候群第一招「旋轉肌袖訓練運動」，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20至30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

2020-11-30 06:24
圖片來源 ／健康醫療網

骨鬆「痛得要命」才知大條了！醫師提三大症狀預防

2020-12-01 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋好痛！骨科醫師教你伸展預防

2020-12-01 02:00
冬季常見的食補料理中，大多會加入薑、當歸或黃耆等中藥材，作為調養身體之用。（圖：健康醫療網提供）

冬天如何聰明食補？「3注意」特別提醒

2020-12-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

冬季室內過敏惡化3原因 免疫學家揭對抗塵蟎小技巧

2020-12-05 01:00
預防呼吸道感染的疫苗施打都相當方便且安全，蘇主任鼓勵民眾超前部署，保護自己也保護家人。（圖：健康醫療網提供）

新冠、流感來勢洶洶 別忘了還有「它」是高傳染疾病

2020-12-02 01:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同