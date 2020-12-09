綜合感冒藥 吃多了恐傷肝

發燒了最好不要自行買感冒藥吃。（本報資料照片）

秋冬時節，感冒掛病號的民眾增多。有些民眾習慣自行到藥局購買綜合感冒藥，卻忽略了許多用藥的注意事項，藥師提醒，有些綜合感冒藥吃多了恐傷肝，或是止咳劑太強反而造成肺炎，不可不慎。

台灣 衛福部食藥署列出四大類感冒藥注意事項：

一、鎮痛解熱劑：常見成分為乙醯胺酚（Acetaminophen）及非類固醇消炎藥如阿斯匹靈（Aspirin）、布洛芬（Ibuprofen）等，一般成人一天攝取乙醯胺酚最高劑量為4000毫克，使用過量可能會造成肝毒性，引發藥物性肝炎，甚至會導致急性肝衰竭或猛爆性肝炎。

二、抗組織胺劑：常見成分第一代抗組織胺，用於緩解打噴嚏及流鼻水，常見副作用如嗜睡、口乾等，因此服用後應避免開車、騎車，操作危險器械或從事警覺性的工作。

三、止咳祛痰劑：常見成分有右旋美索芬（Dextromethorphan）、可待因，作用是抑制中樞或周邊的咳嗽反射神經，來降低咳嗽發作頻率和強度，改善咳嗽的症狀。應特別注意若成分含有可待因，未滿12歲兒童及孕婦，須經醫師處方才可使用。

四、解鼻充血劑：常會添加麻黃素類（Ephedrine）藥品成分讓血管收縮，以緩解鼻塞症狀，副作用可能會有躁動、心跳較快、失眠 等。

發燒最好不要自行買藥吃

中華民國基層醫療協會理事長林應然說，綜合感冒藥多為複方，成分都各添加一些。提醒若是發燒，最好不要自行買藥服用，例如細菌性感染導致扁桃腺化膿等，若僅是退燒，根本病因未解決，恐導致更嚴重併發症。

林應然表示，若有症狀還是盡快就醫較好，醫師可協助評估是否需要進一步處理，並給予適當的藥物治療。

如果非不得已必須到藥房購買成藥或是指示藥救急，一定要向藥師諮詢適合的藥物以及用藥方式，千萬不可以隨意依據症狀購買。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎說，許多人因為親友推薦，選購某些特定的感冒藥，並非都適用，且可能產生不良後果。例如許多人咳嗽會購買止咳劑，但咳嗽有時是要將痰排出，若使用含可待因等太強的止咳劑，容易造成痰不易排出，進而引發細菌性肺炎。

也有些人因為過敏 而咳嗽，則需要含抗過敏成分的止咳劑才能對症下藥。

飲料配藥 可能提高不良反應

沈采穎也提醒，有些食物、飲料會與藥品產生交互作用，例如：果汁可能會影響藥物吸收，進而導致藥物使用過量，或是含咖啡因的飲品及酒精，則可能提高不良反應的發生風險和增強藥品毒性，因此吃藥配白開水最好。

台灣食藥署提醒，綜合感冒藥主要作用是緩解症狀，不能預防感冒，服用過多的藥品，反而會增加副作用的風險。一般成人建議每隔四至六小時服用一次，且24小時不可服用超過4次；若是兒童或正在服用其他藥物或患有肝、腎疾病及其他重大疾病的病人，服用藥品前最好先諮詢醫師或藥師。若是使用藥物後二至三天症狀都沒有改善，就應該盡快就醫，尋求專業醫療協助。