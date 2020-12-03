他心跳「斷片」喘又暈！醫免開刀 幫心臟加裝電池

林謂文主任指出，無導線心臟節律器是經由心導管的方式，直接到心臟裡，穿越心臟瓣膜嵌入在右心室內。（圖：健康醫療網提供）

65歲的郭先生，因為心肌梗塞送醫治療，醫師發現他合併心房顫動導致心臟衰竭。收治案例的台灣臺安醫院心導管室暨心臟功能室林謂文主任表示，由於郭先生心血管狹窄嚴重，施做心導管手術同時，也放置了3支心臟支架治療，然而出院後他卻常常活動易喘、頭暈昏厥，檢查後發現，他心跳大概每分鐘只有3、40下左右，可能是心肌梗塞所影響，或他本來就有心臟神經系統短路的問題，而產生的病竇症候群。

竇房結異 常心跳漏拍

病竇症候群是心臟竇房結機能異常而導致心跳緩慢。經心電圖檢查，郭先生心臟曾「斷片」停跳3秒，暈厥症狀嚴重影響生活，因此得在心臟「裝電池」，植入心臟節律器。

曾做心臟重大手術的他，得持續服用抗凝血藥物避免產生血栓而中風 ，無奈傳統心臟節律器必須在鎖骨製作皮下傷口，連接導線到心臟，勢必有出血問題，手術風險高，還好他適用免開刀就能植入的無導線心臟節律器。

林謂文主任指出，無導線心臟節律器是經由心導管的方式，直接到心臟裡，穿越心臟瓣膜嵌入在右心室內，術後患者如果沒有特殊狀況，隔天就能出院回家。以往的傳統心臟節律器，必須在術前及術後施打抗生素，預防術後的感染，無導線心臟節律器則能免除這項預防性用藥。

導管進行手術 血管狀況不佳也能適用

無導線心臟節律器比拇指指頭小，不過電量與傳統心臟節律器一樣能維持10到12年，使用手機 等電子產品、做核磁共振檢查也都沒問題。另外，像是洗腎患者、曾做人工血管等血管狀況不佳的患者一樣能適用。

林主任解析，無導線心臟節律器不需經歷過外科手術局部麻醉的過程，因此無需仰賴病人意識清醒下，配合保持不動，而是透過心導管進行，只許固定下本身，手術穩定度更高，也從以往手術1個半小時到2個小時，縮短至1小時內就能完成。

郭先生接受治療後，已經不再氣喘、暈厥，獨自到公園散步、小跑步都沒問題。醫師表示，植入心臟節律器的患者，術後應該定期回診，適時矯正心臟節律器，也提醒有上述症狀，懷疑有心律不整問題，應該儘速就醫，透過心電圖檢查提早發現治療。

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資料來源：健康醫療網

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