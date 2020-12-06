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黃疸、上腹痛、體重減輕 恐是胰臟癌徵兆

記者胡蓬生／綜合報導
劉姓婦人膽管和胰管都阻塞，且胰臟頭有腫瘤(紅圈處)，切片確診為胰臟癌。（圖：大千綜合醫院提供）
劉姓婦人膽管和胰管都阻塞，且胰臟頭有腫瘤(紅圈處)，切片確診為胰臟癌。（圖：大千綜合醫院提供）

62歲劉姓婦人因連續幾天出現上腹痛和小便呈茶色的情況而就醫，檢查發現她的黃疸和胰臟腫瘤指數偏高、膽管和胰管都阻塞，且胰臟頭有腫瘤，經切片檢查確診胰臟癌；由於胰臟癌初期症狀不明顯，常被誤認為是腸胃道不適而忽略，一旦確診大多為晚期，胰臟癌的3大典型症狀包括黃疸、上腹痛、體重減輕，這些都是需要留意的指標。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，胰臟癌常出現的症狀包括黃疸、上腹痛及體重減輕，且胰臟癌很容易轉移、擴散及侵犯重要血管，其中85至95%的病人為胰腺癌，不但預後差，復發率也很高，目前最好的治療方法是手術，但因多數病人發現晚，在臨床上只有15%病人有機會接受手術治療，其餘多只能以化學及放射治療為主；因此，如能早期發現與治療，才是對抗胰臟癌的重要關鍵。

他指出，目前胰臟癌發生原因仍不明確，但可歸納出高風險族群，包括有特定遺傳基因突變者及有遺傳慢性胰臟炎者、家族內一等親有2人)以上罹患胰臟癌者、有慢性胰臟炎或胰臟內有水瘤的病人、肥胖、糖尿病患者尤其是年逾50歲才罹患糖尿病的病人。

洪吉來建議上述高風險族群一定要定期接受腹部超音波、電腦斷層等影像檢查，才能及早揪出胰臟癌，胰臟癌雖是相當難纏的癌症，但高危險族群如能定期接受檢查，並留意胰臟癌的症狀，就能早期發現、早期治療，成功對抗胰臟癌的威脅。

洪吉來主任提醒，胰臟癌高風險族群一定要留意症狀，並定期接受檢查，確保早期發現早期...
洪吉來主任提醒，胰臟癌高風險族群一定要留意症狀，並定期接受檢查，確保早期發現早期治療。（圖：大千綜合醫院提供）

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