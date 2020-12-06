妙齡女心悸、胸悶竟是「胃食道逆流」 醫師建議這樣改善

胃食道逆流患者按摩內關穴，有寧心和胃的功效。（圖：南投醫院提供）

胃食道逆流是現代人常見疾病，且發作時容易感覺心悸、胸悶，台灣 南投30歲張小姐便因為感覺頭暈、心悸，擔心是心臟疾病就醫，但醫師檢查發現心臟並無異常，轉介到肝膽腸胃科透過消化道內視鏡檢查，確認心悸、胸悶其實是胃食道逆流作祟。

南投醫院院長洪弘昌是肝膽腸胃科專家，他說，現代人生活忙碌、壓力大，加上飲食精緻化、吃宵夜等不良生活習慣，越來越多人有胃食道逆流的問題，除了典型的胸口灼熱、胃酸逆流之外，胸痛、吞嚥困難、咽喉有異物感、咳嗽、清喉嚨等症狀都可能是胃食道逆流症狀。

南投醫院中醫師賴卉蓮說，胃食道逆流可能與脾胃虛弱、情志影響、飲食不節等有關。脾胃虛弱的人因體質不好或是過勞導致脾胃受損。患者心情鬱悶或易怒傷肝而導致氣機阻滯，影響脾胃消化。或者患者飲食不節，偏食肥甘厚味、煎炸、黏膩等食物，或過飢過飽損傷脾胃。

賴卉蓮說，胃食道逆流治療除使用制酸藥物，常加以健脾及養胃中藥修復胃黏膜，再針對胃酸逆流原因治療，如情志鬱悶加以疏肝理氣；飲食過飽或食積者加消食；過食生冷者加以溫補脾胃來改善，也可經由按摩內關穴及足三里穴預防保健。內關穴位於手臂內側中間的兩筋之間，腕橫紋旁開三指寬度的位置，有寧心和胃的功效；足三里穴位於膝蓋外側膝眼下四指寬，脛骨外一個拇指寬的位置，有調理脾胃的功效。

生活習慣調整也很重要，應保持三餐定時定量、少吃易生痰或促進胃酸分泌的食物，如柑橘類、番茄、辛香料、碳酸汽水、及甜點蛋糕巧克力等、少吃糯米等難消化的食物，規律運動，避免熬夜、抽菸、喝酒、吃宵夜等，都是預防胃食道逆流的好習慣。

賴卉蓮醫師提醒胃食道逆流患者應調整飲食和生活習慣，平時可按摩內關穴及足三里穴改善。（圖：南投醫院提供）