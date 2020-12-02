免花錢做試管 靠這檢查不孕女成功懷雙胞胎

35歲的菲菲（化名）與丈夫嘗試懷孕兩年，不見懷孕消息。經由朋友轉介台灣生殖醫學專科主任楊文瑞醫師，安排她接受子宮輸卵管攝影（HSG）。（圖：健康醫療網提供）

35歲的菲菲（化名）與丈夫嘗試懷孕兩年，期間也有吃排卵藥卻不見懷孕消息。經由朋友轉介台灣生殖醫學專科主任楊文瑞醫師，安排她接受子宮輸卵管攝影 （HSG）並搭配自費的油性顯影劑；顯影結果確認子宮腔沒有異常，雖輸卵管有部分阻塞，但在使用油性顯影劑檢查後便完全疏通，由於本身月經不規律，另外搭配排卵藥物並由醫師幫忙計算適合同房的時間，菲菲在做完子宮輸卵管攝影後的第二個月便自然受孕懷了雙胞胎。

不孕治療 先做子宮輸卵管攝影

楊文瑞醫師表示，不孕症的定義是夫妻在正常排卵狀況下，嘗試一年以上沒有懷孕。若達到不孕症的標準，女生又從來沒有懷孕過，建議先安排子宮輸卵管攝影檢查；檢查時會將顯影劑注入體內，假如子宮腔內有息肉、黏膜下肌瘤、沾黏或是輸卵管阻塞的狀況，影像會有陰影或輸卵管無法顯影，此時將安排進一步的腹腔鏡及子宮鏡檢查確認實際狀況。原則上如果子宮跟輸卵管顯像都很清晰，輸卵管兩邊也確認通暢的話，則需進一步確認男方的精蟲狀況，再搭配監測女生排卵情形，制定客製化的受孕計畫。

油性顯影劑顯影清晰 疼痛感低

楊文瑞醫師進一步說明，子宮輸卵管攝影的顯影劑有兩種，一種是健保 給付的水性顯影劑，另一種是自費的油性顯影劑。兩者差異在於油性顯影劑顯像比水性顯影劑清楚，且油性顯影劑由於流速較慢，所以在注入體內時疼痛感比水性顯影劑低。另外，根據新英格蘭 醫學期刊研究顯示，因為油的密度高、比重大，在注入體內時有較高的機會把輸卵管沾黏或是阻塞的異物沖刷達到疏通效果，另外油性顯影劑可緩解輸卵管內的免疫反應，讓精子存活時間延長，因此使用油性顯影劑的受試者比使用水性顯影劑的提升10%自然懷孕機率。對於比較年輕的不孕患者（35歲以下）建議還是可以多給一些時間去嘗試自然受孕，使用油性顯影劑做子宮輸卵管攝影，不僅是檢查同時也可作為一個治療的方式，增加懷孕率。

及早診斷治療提升好「孕」氣

楊文瑞醫師提醒，35歲以下嘗試懷孕1年以上都沒有成功，35歲以上嘗試懷孕半年以上都沒有成功，就有可能是不孕的問題，由於年齡是生育的關鍵，若能及早診斷還有機會藉由自費油性顯影劑的子宮輸卵管攝影提升自然懷孕率；倘若年齡太大，想要懷孕時間又是分秒必爭，不免就得花費更高金額進行人工生殖療程。另外，備孕期間記得作息正常、睡眠充足及均衡飲食，多曬太陽再搭配適度的運動（把握333原則）提升好「孕」氣。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48277/

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