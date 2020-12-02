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新冠、流感來勢洶洶 別忘了還有「它」是高傳染疾病

健康醫療網／記者林怡亭報導
預防呼吸道感染的疫苗施打都相當方便且安全，蘇主任鼓勵民眾超前部署，保護自己也保護家人。（圖：健康醫療網提供）
預防呼吸道感染的疫苗施打都相當方便且安全，蘇主任鼓勵民眾超前部署，保護自己也保護家人。（圖：健康醫療網提供）

今年10月台灣公費流感疫苗開放施打，各醫療院所湧進大量接種疫苗的人潮，出現疫苗供不應求的狀況。從民眾積極接種疫苗也反映出隨著新冠肺炎的爆發以及流感季來臨，接種疫苗預防傳染病的重要性再度受到關注。

根據國際最新公布研究發現，高達50%新冠肺炎的患者同時交互感染其他病菌，其中又以百日咳桿菌感染最為顯著。臺北榮民總醫院胸腔部呼吸感染免疫科蘇維鈞主任指出，由於百日咳屬於高傳染度的呼吸道感染病原菌，若得到新冠肺炎又併發百日咳菌，恐提高重症機率。所幸，現在預防呼吸道感染的疫苗施打都相當方便且安全，蘇主任鼓勵民眾超前部署，保護自己也保護家人。

多數成人體內已無百日咳抗體

目前全球新冠肺炎確診的個案中顯示，50歲以上的患者重症比例較兒童高，其實與個人免疫力息息相關。蘇主任分析，成人若罹患新冠肺炎，較容易交互感染百日咳或其他呼吸道病菌，其原因與體內抗體多寡有關。根據衛生福利部疾病管制署規定，學齡前兒童須按照疫苗注射時程表施打疫苗，其中也包含百日咳疫苗。其實每種疫苗的保護力都非永久性，產生的抗體會隨時間減少，而百日咳的保護時效只有10年，根據台灣百日咳疫苗施打政策，施打時程為出生2、4、6、18個月、及5歲時接種疫苗。因此，疾管署建議民眾每10年應接種1次破傷風、白喉疫苗(Td)，其中一劑可用含百日咳抗原疫苗(Tdap)取代，以減少感染風險。

接種疫苗 是預防群聚感染關鍵

蘇主任進一步說明，民眾必須定期接種百日咳疫苗，其重要性除了因為疫苗保護力只具10年時效外，當疫苗覆蓋率達一定比例，就能降低感染風險，達成群體免疫效果。以流感來說，疫苗覆蓋率若達到25%，就能有效控制流感大爆發，百日咳感染也是一樣的道理。百日咳主要經由飛沫傳染，傳染力強且一年四季都可能發生，初期症狀與其他呼吸道疾病類似，如咳嗽、打噴嚏、流鼻水等，容易被忽略而延遲就醫。若家人與照顧者傳染給幼童或同住成員，則容易引發群聚感染。因此，透過疫苗接種不僅可降低被感染的機會，更能提高群體免疫力，有效降低社區感染與併發重症的風險。

孕婦與慢性病患者 更應施打疫苗

除一般民眾須預防百日咳桿菌，蘇主任也特別建議兩族群應接種疫苗，其一為孕婦，因新生兒於出生2個月後才為接種第一劑的百日咳疫苗，為避免此2個月的空窗期，孕婦應把握在孕期28-36周，自費接種百日咳疫苗，透過胎盤將抗體傳輸給新生兒。另一則為高齡合併糖尿病、高血壓、心血管疾病、慢性呼吸道疾病等慢性病患者，因其體內抗體量不足，免疫力較弱，被感染的風險相對較高。

蘇主任呼籲，現今新冠肺炎疫情尚未緩解，加上流感季節來襲，民眾除施打流感疫苗外，也別忽略了一年四季都可能發生的百日咳高度傳染病。蘇主任表示，預防勝於治療，成人接種疫苗時，也別忘記施打百日咳疫苗，除了提高自身免疫力外，也守護家庭及社區的健康，而且可減少醫療成本及花費，是最有效的促進健康措施！

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48257/

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