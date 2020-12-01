我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

感恩節後「50州同爆天災」新冠住院達9.3萬人

骨鬆「痛得要命」才知大條了！醫師提三大症狀預防

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

骨質疏鬆是多數人終其一生都會得到的疾病，但不痛不癢的骨鬆，常是在嚴重骨折後才被察覺，高雄榮總復健部主治醫師劉亦修表示，骨鬆骨折會經歷三部曲，多數先手腕骨折，其次為脊椎，最嚴重則是髖關節骨折，臨床上有多數患者都是出現髖關節骨折而住院手術，才發現自己有骨鬆，積極治療。劉亦修提醒，骨鬆雖然不痛不癢，事實上是有跡可循，身高變矮、駝背、下背痛等症狀多是骨鬆發出的警訊。

骨質疏鬆悄悄上門 注意三大異狀

骨鬆可分為原發性骨鬆、續發性骨鬆，造成原發性骨鬆，「老化」是最主要的原因，續發性則是因為其他內科疾病，如糖尿病、肝病、風濕免疫疾病，或生活上過量飲酒，又或是長期服用類固醇等因素所致；劉亦修醫師表示，骨質疏鬆雖然是「悄悄地」上門，但是當身體出現三大異常現象時，就得提高警覺。

1.一年內身高縮水3公分

第一是，一年之內身高減少3公分，劉亦修醫師解釋，隨著年紀增長，人體椎間盤髓核的水分就會流失，進而影響身高，身高一年內變矮一點點，都是可接受範圍，一旦矮大於3公分，就不單只是水分流失的問題，得懷疑是脊椎壓迫性骨折所致。

2.駝背

第二是駝背，醫師建議，應自我檢測是否駝背，除了從外觀可以窺知一二，也可雙腳跟、背部、頭部緊靠牆壁，若是後腦杓的枕部沒辦法貼牆，就可以懷疑自己已經駝背，很可能是骨鬆引起了胸腰椎壓迫性骨折。

3.莫名下背痛

第三是不明原因下背痛，特別是長期下背有著「悶痛感」，就得懷疑可能是骨鬆引起的脊椎壓迫性骨折。醫師提到，照脊椎側面X光即可確診是否有壓迫性骨折。臨床上也常發現病患因為下背痛，在照射X光後才知道自己已經脊椎骨折了。

骨鬆三部曲 長輩骨折才知骨鬆了

劉亦修表示，民眾目前對骨質疏鬆認知還不夠，常常都要等到嚴重骨折，「痛到影響生活」才願意正視骨鬆，骨鬆引起的骨折通常會有「三部曲」，50歲左右跌倒發生手腕橈骨骨折，手術成功但卻沒診斷及治療骨鬆，60歲左右發生脊椎骨折開始注意，7、80歲發生髖關節骨折才後悔當初沒有及早診斷並治療骨鬆。

劉亦修表示，骨鬆骨折發生第一次後，後續的骨折發生率是以倍數成長，等到發生髖關節骨折，根據統計，第一年死亡率高達20%，五年後死亡率達到50%，臨床上多數民眾常因為骨鬆不會痛，或是沒有痛到影響生活，而疏忽治療。

骨鬆藥物須遵從醫囑 持續治療

劉亦修表示，目前骨鬆治療以藥物搭配運動為主，目前藥物的選擇非常多，口服或針劑，而針劑也分為短效或長效，會依照患者的條件給予藥物；其中針劑短效或長效的選擇。長效型藥物可以增加患者的醫囑遵從性，減少就醫次數。

患者也要同步增加攝取鈣質及維他命D，以及增加運動的頻率，劉亦修醫師表示，定期治療能夠逐漸增加骨質密度，並減少一半未來骨折的發生，但是一定要持續有藥物、鈣、維他命D及運動，才是最佳的治療處方。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48238/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48238/更多健康資訊

編輯推薦

骨鬆 檢測 糖尿病

上一則

常上社群媒體？你需要休息的8跡象 充電恢復身心健康

下一則

壯男暈眩耳鳴 突發「耳中風」

延伸閱讀

白登與領養狗玩耍扭傷腳踝 川普推特祝福：早日康復

白登與領養狗玩耍扭傷腳踝 川普推特祝福：早日康復

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
長者常忘記吃藥 治療骨鬆以針劑為佳

長者常忘記吃藥 治療骨鬆以針劑為佳
停經婦女「駝矮痛」 小心是骨鬆徵兆！

停經婦女「駝矮痛」 小心是骨鬆徵兆！

熱門新聞

緩解夾擠症候群第一招「旋轉肌袖訓練運動」，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20至30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

2020-11-30 06:24
每年10月15日至12月7日，是紅藍卡即聯邦醫療保險（Medicare）年度開放登記期。（官網）

瞭解紅藍卡優勢計畫

2020-11-24 09:04
(取材自健康醫療網)

控糖早「胰」步 有效搶救胰臟功能

2020-11-26 01:15
(取材自健康醫療網)

乳癌腫瘤9公分！她靠口服藥物治療 轉移癌細胞都消失

2020-11-26 01:40
圖片來源 ／健康醫療網

長期清粥配小菜 當心肌少症

2020-11-28 01:00
堅果被視為適量食用有益健康的好油脂。（路透）

吃好油比不吃油重要 營養師教你怎麼選

2020-11-25 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌

女大生校園賣淫還寫日記公開 傳染愛滋全校男恐慌