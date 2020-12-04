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肝癌末期又轉移 免疫治療撿回一命

修瑞瑩
肝癌末期患者並復發經過免疫治療，至今已經存活三年。(安南醫院提供)
肝癌末期患者並復發經過免疫治療，至今已經存活三年。(安南醫院提供)

一名67歲男子肝癌末期，經過治療，不幸在一年之後又復發，經過台灣安南醫院給予免疫治療，目前已三年狀況都穩定，與一般認為肝癌末期存活期只有數月大不相同。

安南醫院日前舉辦記者會公布這項成功的病例，強調多科整合的治療效果，患者與家屬都到場，分享一路走來治療的心路歷程，表示一開始知道自己是肝癌末期，心情相當沮喪，沒想到經由治療還能延續生命，等於說命是撿回來的。

林先生為慢性B型肝炎患者，三年前因為食慾不振，體重下降，下肢水腫，呼吸困難入院治療，經緊急檢查後發現肝臟有超過十公分肝癌，且肝癌已侵犯肝門靜脈和肝靜脈，腫瘤血栓已延伸至下腔大靜脈和心臟，狀況相當危急。

消化科主任蔡坤峰評估後，由心臟外科主任陳偉華以開心手術將血栓移除，緊接著肝癌團隊馬上進行肝動脈化學灌注整合性治療，經三次療程後，腫瘤已成功消除90%，心臟和大血管內的腫瘤血栓也未復發，病人的體力和食慾逐漸恢復，體重增加，當中又給予腫瘤栓塞與標靶治療以加強腫瘤之控制。

但是一年後病人胎兒蛋白又開始上升，追蹤影像發現又有肺轉移跡象，消化科醫療團隊評估後，開始施以最新的免疫治療；經治療後肺腫瘤已完全消失且胎兒蛋白亦回到正常值，至今已三年病人身體狀況穩定且追蹤之影像與胎兒蛋白均完全正常。

安南醫院指出，2013年後，醫學專家發現癌細胞躲避免疫細胞攻擊的機制，並成功以藥物加以阻斷。癌細胞可以佔據免疫檢查點，以下降人體的免疫反應，降低免疫系統的作用，因此免疫治療的概念即在於應用免疫檢查點抑制劑(immune checkpoint inhibitor)的藥物，阻斷免疫檢查點的抑制作用，增強免疫細胞攻擊癌細胞的能力。

隨著肝癌之免疫治療成果的發表，其療效相當明確，而最新的免疫治療合併標靶輸注可再進一步提高嚴重侵犯型肝癌之腫瘤治療成效。

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