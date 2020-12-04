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留意4大警訊 恐是血癌

邱宜君
今年26歲的黃珮瑜勇敢走過三年多的抗癌時光。(黃珮瑜提供)
今年26歲的黃珮瑜勇敢走過三年多的抗癌時光。(黃珮瑜提供)

黃珮瑜中學時，血癌帶走了她的母親，她23歲就讀時尚設計系時，也因瘀血、疲倦、貧血，確診急性骨髓性白血病，即將啟航的創業夢想因病擱淺。

今年26歲的黃珮瑜勇敢走過三年多的抗癌時光，爸爸肩負主要照顧者，也捐骨髓給她。雖經歷多次復發，期間也曾甩不開負面念頭，但黃珮瑜已逐漸調整心情，「人生不必完美，不需跟人比較，只要活出自己最棒的人生、追求快樂和健康。」

台灣血液病學會理事長周文堅表示，急性骨髓性白血病是最常見的急性血癌，其特色為高致命性、低存活率、難以治療，罹病名人包括藝人高淩風、郭台銘親弟弟郭台成、畫家幾米等。

台大醫院血液腫瘤科主治醫師田蕙芬表示，好發族群為65歲以上長者，也不乏年輕與中壯年。

田蕙芬表示，急性骨髓性白血病患者的骨髓會製造大量不正常血球，造成骨髓膨脹、骨骼疼痛症狀；因紅血球低下導致臉色蒼白、疲倦；白血球無法維持正常免疫反應，易莫名發燒；血小板無法發揮凝血功能，導致不明原因瘀青與出血。

周文堅表示，以前醫師只有化療和幹細胞移植兩種武器可抗癌，近年診斷分類進步、並有多款標靶新藥陸續上市，醫師可依據患者年齡、是否有共病、與突變基因等，提供個人化精準治療，大幅提升存活、降低復發與副作用。

台大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安提醒，只要出現四大症狀，包括臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、瘀青出血、骨頭疼痛，務必就醫接受兩種檢測，即血液常規檢查和骨髓檢查。

血液病學會提醒急性骨髓性白血病有四大警訊。(血液病學會提供)
血液病學會提醒急性骨髓性白血病有四大警訊。(血液病學會提供)

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