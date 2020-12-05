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喉嚨不痛卻失聲 菸酒害他罹喉癌

簡慧珍
林姓男子接受放射線治療儀照射喉頭腫瘤。（記者簡慧珍／攝影）
林姓男子接受放射線治療儀照射喉頭腫瘤。（記者簡慧珍／攝影）

台灣彰化縣林姓鄉民半年前聲音沙啞，三個月前只剩氣聲，喉嚨不痛，但令他困擾的是，別人幾乎聽不見他說話，求醫檢查竟然已經二期喉癌；他不願全切除喉頭和聲帶，求助台灣衛福部彰化醫院，接受放射線與化療，目前可正常說話，需定期追蹤。

林姓鄉民菸齡30年，每周喝酒幾天，也喝了30年，至於檳榔是以前偶爾嚼，沒養成習慣。最近半年他先聲音沙啞，大概三個月後，剩下氣聲，無疼痛感，只是說話時別人聽不到，難以溝通。他為了治療「失聲」連跑兩家醫院，都得到同樣答案「喉癌」。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方指出，林姓病患就診時只有氣聲，外人很難聽得懂患者說什麼，經內視鏡檢查，發現聲帶有腫瘤，進一步用核磁共振攝影及病理切片確診是第二期喉癌。

因林姓鄉民希望保留講話功能，不要切除喉頭一併摘除帶聲，決定在彰化醫院進行放射線及化學治療。彰化醫院放射腫瘤中心主任宋時雨說，患者接受每周5次，合計共35次的放射線治療加上化療，熬過療程中的喉嚨痛及皮膚紅腫等副作用，現在內視鏡檢查已看不到腫瘤，未來需定期追蹤。

宋時雨又說，喉癌的治療方式有切除部分喉頭或全切除治療，全切除喉頭會失去聲帶，無法說話，需用人工發聲器發聲，還需要做氣管造口，生活品質比較差又造口引人注意，患者希望可以保留說話功能，經過評估，醫病達成放射線及化學治療的共識。

許嘉方和宋時雨都表示，喉癌好發在40至60歲，以男性居多；臨床上觀察，喉癌最可能的成因是習慣性抽菸、喝酒，檳榔則和口腔癌的關連性比較大。

台灣衛福部彰化醫院放射腫瘤中心主任宋時雨。（記者簡慧珍／攝影）
台灣衛福部彰化醫院放射腫瘤中心主任宋時雨。（記者簡慧珍／攝影）
台灣衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方。（記者簡慧珍／攝影）
台灣衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方。（記者簡慧珍／攝影）

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