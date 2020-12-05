「做人」半年沒懷孕… 先查子宮、輸卵管

35歲以下女性若一年未避孕，或36歲以上半年內沒有特別避孕仍無法懷孕，就應考慮及早確認卵子及子宮和輸卵管狀態。（本報資料照片）

近年女性普遍晚婚晚生，求孕族群年齡有向上提升趨勢。然而年歲漸長卵量變少、品質也隨之下降，加上若是沒有特別檢查，可能因為子宮和輸卵管狀態不佳而不孕。醫師提醒，35歲以下女性若一年未避孕，或36歲以上半年內沒有特別避孕仍無法懷孕，就應考慮及早確認卵子及子宮和輸卵管狀態，讓求子之路更順利。

38歲定居於加拿大 莊小姐，結婚多年無法做人成功，2018年趁返台過年時到北榮就醫，才發現子宮呈愛心形，屬於罕見的「部分中膈子宮」加上單邊輸卵管水腫，不利受孕。

北榮婦女醫學部生殖內分泌暨不孕症科主任黃貞瑜指出，正常的子宮應該是倒三角形，長成愛心形子宮主要是「雙角子宮」或是「部分中膈子宮」，分別在子宮異常群體中占三成，通常是先天性胚胎發育不良造成。

其中，雙角子宮不影響受孕無需處理，但若為部分中膈子宮，則因為子宮缺乏延展性，流產風險高，因此有些患者須接受子宮鏡，以器械切除部分中膈。

黃貞瑜表示，莊小姐治療最難的部分在於她在加拿大工作繁忙，返台時間有限。因此請她先在2018年9月返台，進行引卵凍卵，保存11顆卵子。她隨後回加拿大工作，在加拿大期間先用藥調整月經周期，並對照周期解凍卵子受精、安排胚胎植入，並敲定下一次返台時間。

2019年3月，莊小姐再次返台接受腹腔鏡手術阻斷輸卵管水腫，並確認為中膈子宮後，以子宮鏡器械部分切除，術後一個月後確認子宮內腔無沾黏，5月進行胚胎植入療程，兩周後抽血，確認胚胎順利著床，子宮內受孕，並於2020年1月底順利產下男寶寶。

黃貞瑜表示，考量當時精子與卵的狀態，受精數量只夠一次植入，且必須配合莊小姐跨海往返時間，幸好能「一次到位」。還好莊小姐有著不孕的危機意識，及早檢查並凍卵，順利完成求子夢想。

卵的品質和數量下降不可逆，黃貞瑜提醒，成功懷孕至產下寶寶有非常多環節需要注意，女性如有生育計畫，在規律行房狀況下，35歲以上女性一年沒好消息、36歲以上半年沒懷孕，就要及早檢查。