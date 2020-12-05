我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破130萬 喬治亞州逼近50萬

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

「做人」半年沒懷孕… 先查子宮、輸卵管

楊雅棠
35歲以下女性若一年未避孕，或36歲以上半年內沒有特別避孕仍無法懷孕，就應考慮及早確認卵子及子宮和輸卵管狀態。（本報資料照片）
35歲以下女性若一年未避孕，或36歲以上半年內沒有特別避孕仍無法懷孕，就應考慮及早確認卵子及子宮和輸卵管狀態。（本報資料照片）

近年女性普遍晚婚晚生，求孕族群年齡有向上提升趨勢。然而年歲漸長卵量變少、品質也隨之下降，加上若是沒有特別檢查，可能因為子宮和輸卵管狀態不佳而不孕。醫師提醒，35歲以下女性若一年未避孕，或36歲以上半年內沒有特別避孕仍無法懷孕，就應考慮及早確認卵子及子宮和輸卵管狀態，讓求子之路更順利。

38歲定居於加拿大莊小姐，結婚多年無法做人成功，2018年趁返台過年時到北榮就醫，才發現子宮呈愛心形，屬於罕見的「部分中膈子宮」加上單邊輸卵管水腫，不利受孕。

北榮婦女醫學部生殖內分泌暨不孕症科主任黃貞瑜指出，正常的子宮應該是倒三角形，長成愛心形子宮主要是「雙角子宮」或是「部分中膈子宮」，分別在子宮異常群體中占三成，通常是先天性胚胎發育不良造成。

其中，雙角子宮不影響受孕無需處理，但若為部分中膈子宮，則因為子宮缺乏延展性，流產風險高，因此有些患者須接受子宮鏡，以器械切除部分中膈。

黃貞瑜表示，莊小姐治療最難的部分在於她在加拿大工作繁忙，返台時間有限。因此請她先在2018年9月返台，進行引卵凍卵，保存11顆卵子。她隨後回加拿大工作，在加拿大期間先用藥調整月經周期，並對照周期解凍卵子受精、安排胚胎植入，並敲定下一次返台時間。

2019年3月，莊小姐再次返台接受腹腔鏡手術阻斷輸卵管水腫，並確認為中膈子宮後，以子宮鏡器械部分切除，術後一個月後確認子宮內腔無沾黏，5月進行胚胎植入療程，兩周後抽血，確認胚胎順利著床，子宮內受孕，並於2020年1月底順利產下男寶寶。

黃貞瑜表示，考量當時精子與卵的狀態，受精數量只夠一次植入，且必須配合莊小姐跨海往返時間，幸好能「一次到位」。還好莊小姐有著不孕的危機意識，及早檢查並凍卵，順利完成求子夢想。

卵的品質和數量下降不可逆，黃貞瑜提醒，成功懷孕至產下寶寶有非常多環節需要注意，女性如有生育計畫，在規律行房狀況下，35歲以上女性一年沒好消息、36歲以上半年沒懷孕，就要及早檢查。

編輯推薦

加拿大

上一則

吃素怎麼瘦？他「靠這招」2個月瘦10kg

下一則

喉嚨不痛卻失聲 菸酒害他罹喉癌

延伸閱讀

乳癌進入精準治療時代 平均存活率超過八成！

乳癌進入精準治療時代 平均存活率超過八成！
進補要看體質 感冒、生理期、孕婦別誤踩地雷

進補要看體質 感冒、生理期、孕婦別誤踩地雷

劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」

劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」
全球首例 日獼猴接受子宮移植生下寶寶

全球首例 日獼猴接受子宮移植生下寶寶

熱門新聞

緩解夾擠症候群第一招「旋轉肌袖訓練運動」，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20至30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

2020-11-30 06:24
圖片來源 ／健康醫療網

骨鬆「痛得要命」才知大條了！醫師提三大症狀預防

2020-12-01 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋好痛！骨科醫師教你伸展預防

2020-12-01 02:00
冬季常見的食補料理中，大多會加入薑、當歸或黃耆等中藥材，作為調養身體之用。（圖：健康醫療網提供）

冬天如何聰明食補？「3注意」特別提醒

2020-12-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

長期清粥配小菜 當心肌少症

2020-11-28 01:00
預防呼吸道感染的疫苗施打都相當方便且安全，蘇主任鼓勵民眾超前部署，保護自己也保護家人。（圖：健康醫療網提供）

新冠、流感來勢洶洶 別忘了還有「它」是高傳染疾病

2020-12-02 01:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布
外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐約州新冠單日確診破萬

紐約州新冠單日確診破萬