我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓專業的來！克魯曼盛讚葉倫接任財長

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

男子腹痛半年以為胃潰瘍 急診竟是大腸癌併發阻塞

記者江良誠／南投報導
大腸癌蟬聯十大癌症第一，醫師許家榮提醒民眾定期檢查，多運動、多吃蔬果、少吃紅肉、加工食品，降低罹患風險。圖／南投醫院提供
大腸癌蟬聯十大癌症第一，醫師許家榮提醒民眾定期檢查，多運動、多吃蔬果、少吃紅肉、加工食品，降低罹患風險。圖／南投醫院提供

南投58歲郭性男子半年前上腹痛跟腹脹感，懷疑自己罹患胃潰瘍而至腸胃科門診，原本安排胃鏡檢查，未料當天腹痛難忍到南投醫院急診就醫，醫師從電腦斷層掃瞄檢查發現郭男的橫結腸腫瘤併發阻塞緊急手術，目前恢復良好。不過腫瘤經過切片化驗確診為大腸癌第二期，仍須追蹤治療。

南投醫院大腸直腸肛門外科醫師許家榮說，大腸癌初期症狀不明顯，容易被忽略，可能出現症狀有排便習慣改變、排便有血、體重減輕、貧血等症狀。依據國健署統計，大腸直腸癌蟬聯台灣十大癌症發生率第一位，越早發現並接受治療，存活率越高。大腸癌治療大部分會以手術為主要治療方法，由於郭姓患者為第二期，術後會密切追蹤，並視患者狀況評估是否進一步化療。

國民健康署統計資料分析顯示，每2年1次糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率，定期進行癌症篩檢相當重要。南投醫院提供無痛大腸鏡檢查，除了糞便潛血陽性的病人外，有排便問題，例如大便習慣改變和或大便流血的民眾，也建議接受大腸鏡檢查，以利早期診斷或在還是息肉的階段便將其切除，降低罹患大腸癌風險。

許家榮說，不健康飲食、缺乏運動、肥胖及菸酒、老化都是罹患大腸癌危險因子，他提醒民眾應養成良好的飲食習慣，多吃蔬果，少吃紅肉及加工食品；規律運動；定期安排篩檢，防治大腸癌。

癌症 腫瘤 篩檢

上一則

別讓孩子輸在起跑點 醫師淺談過敏性鼻炎

延伸閱讀

晚期食道癌新解方 癌症免疫藥物療法可望延長整體存活期

晚期食道癌新解方 癌症免疫藥物療法可望延長整體存活期
乳癌腫瘤9公分！她靠口服藥物治療 轉移癌細胞都消失

乳癌腫瘤9公分！她靠口服藥物治療 轉移癌細胞都消失
血便不一定是痔瘡 當心罹患「大腸癌」

血便不一定是痔瘡 當心罹患「大腸癌」
母親4年前發病…3兄弟1年內相繼確診大腸癌

母親4年前發病…3兄弟1年內相繼確診大腸癌

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

血壓忽高忽低容易導致腎病變 中醫輔助治療延緩腎衰竭

2020-11-21 01:00
圖片來源／健康醫療網

男童愛吃「這種魚」 拉肚子3天、連放屁都噴油

2020-11-21 02:00
圖片來源／健康醫療網

歌手陳昇罹口腔癌 醫師：注意6大症狀

2020-11-20 01:00
妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。報系資料照片

驚！全身無力以為小感冒 20餘歲女竟腦中風

2020-11-22 11:51
妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。本報資料照片

全身無力以為小感冒 20歲女竟腦中風

2020-11-21 05:04
醫師楊宗熹（右）指林姓病患（ 左）腰椎椎間盤突出，造成急性下肢麻痛。圖／中山附醫提供

「低頭」也是一種傷害！醫師：這3種姿勢易椎間盤突出

2020-11-20 21:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入