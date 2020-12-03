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包皮過長發炎 10分鐘手術就能「透氣」

張議晨
新式包皮槍藉由器械精準定位，一鍵完成切割、止血與縫合，整個過程約10分鐘，環切傷口整齊美觀。（圖：羅東博愛醫院提供）
新式包皮槍藉由器械精準定位，一鍵完成切割、止血與縫合，整個過程約10分鐘，環切傷口整齊美觀。（圖：羅東博愛醫院提供）

台灣宜蘭36歲林姓餐廳主廚，因為工作環境潮溼、悶熱，生殖器出現搔癢、紅疹等症狀，林男最近交了女朋友，「兄弟事」讓他遲遲不敢跟女友有近距離接觸，直到至醫院求診後，接收醫師「割包皮」建議，10分鐘就讓林男「小老弟」出頭透氣，徹底解決林男煩惱，終於能與女友享受魚水之歡。

醫師診斷發現，林男下體出現紅疹、搔癢，是典型的「包皮龜頭炎」，因包皮過長，清潔不易，加上工作環境悶熱所致，如果長期忽視，容易形成潰瘍、包莖等狀況，若經常發生，必須透過手術將過長包皮切除，一勞永逸。

林男因交了女朋友後，被「包皮龜頭炎」困擾，他日前求診羅東博愛醫院泌尿科，希望徹底解決煩惱，醫師經評估後，利用「新式包皮槍」，一鍵就幫他完成切割，手術過程僅要10分鐘，傷口美觀、整齊，讓林男相當滿意，可以盡情與女友享受魚水之歡。

羅東博愛醫院泌尿科醫師林弋筑指出，許多割包皮病人多因為生殖器症狀感到困擾，因包皮過長，清潔不易，容易造成細菌生長，有部分是在意另一半感受、健康，選擇割包皮一勞永逸。

林弋筑說，傳統包皮環切手術是徒手剪開包皮，沿著生殖器慢慢將包皮一刀刀以環形方式剪開，從麻醉、消毒、切割、縫合到包紮，至少需要50分鐘的時間，且傷口大、出血多、術後疼痛度高，傷口也不易平整美觀，新式包皮槍則無傳統手術缺點。

林弋筑說，男性朋友若包皮未切除，為避免藏汙納垢，每日的仔細清潔不可省略，若有任何不適症狀不須避諱，應尋求泌尿科專業醫師，找到適合自己的解決方式

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