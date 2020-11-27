晚期食道癌新解方 癌症免疫藥物療法可望延長整體存活期

圖片來源 ／健康醫療網

患者發現罹患食道癌時，通常為時已晚，五年存活率不到2成。晚期時，傳統放、化療難以維持患者生活品質，最新資料顯示，癌症 免疫藥物療法可為癌症患者延長整體存活期，成為患者們晚期治療的新選項之一。

食道癌症狀不明顯 難吞嚥、沙啞時恐晚期

「接受免疫療法後，我再也不用像化療一樣需要住院，現在也沒有嘴破潰爛問題。」65歲的賴先生，2年前因為喉嚨有異物感，後來開始吞嚥困難，有時會噎到快不能呼吸，就醫檢查才發現罹患食道癌第四期。

收治案例的台灣林口長庚醫院腫瘤 科侯明模助理教授級主治醫師表示，食道癌危險因子包含抽菸喝酒、愛吃刺激性食物、喝熱湯，長期腐蝕食道之下，就會提高罹癌風險。早期症狀不明顯，等到吞嚥困難，伴隨聲音沙啞才就醫，通常已經是晚期。



化療嘴破難進食 癌症免疫療法助他控制腫瘤

侯明模醫師指出，食道癌第零到二的早期，可透過內視鏡刮除，以及手術開刀根治性切除腫瘤，第三期一定要用放、化療治療，第四期更因為有其他部位轉移，多以化學治療為主。賴先生做了10次化療後，嘴巴、嘴唇、喉嚨潰爛，化療藥效更造成噁心、嘔吐、腹瀉等副作用，原本就吞嚥困難的他，更難以進食。

臺北榮民總醫院腫瘤醫學部腫瘤免疫治療中心陳明晃主任表示，台灣常見的食道癌腫瘤形態屬於「鱗狀上皮細胞癌」，不同於歐美盛行的「腺癌」，因此全球的研究資源相對偏少，導致醫療資源進展也相對緩慢。

所幸近期「癌症免疫藥物療法」有新的證據顯示，可作為食道癌治療選項之一。賴先生在候醫師建議下，改以癌症免疫藥物療法治療，免除化療嚴重副作用，食道腫瘤受到控制，更改善吞嚥困難的狀況，終於能正常進食，不需特別忌口，生活品質大幅提升。

免疫療法改善生活品質 提升約1成整體存活率

陳明晃主任進一步說明，癌症免疫藥物療法作用機轉不同於傳統治療，是透過喚醒免疫細胞來攻擊癌細胞 ，而非直接作用於癌細胞，有望解決復發後化療或轉移患者的瓶頸。研究發現，使用癌症免疫藥物能有效提升患者整體存活期，治療一年後甚至比標準化療多出約1成整體存活率。

面對食道癌，過去僅有手術、放、化療等有限治療選項，隨著醫療科技進展，也迎來食道癌免疫藥物療法治療新選擇，患者可以接受最適合自己的治療，對醫病雙方而言都是好消息。呼籲患者一定要儘早就醫，與醫師討論適當的治療策略。



【延伸閱讀】就業整形你聽過嗎？ 學生瘋雙眼皮手術

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48240/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48240/更多健康資訊