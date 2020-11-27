晚期食道癌新解方 癌症免疫藥物療法可望延長整體存活期
患者發現罹患食道癌時，通常為時已晚，五年存活率不到2成。晚期時，傳統放、化療難以維持患者生活品質，最新資料顯示，癌症免疫藥物療法可為癌症患者延長整體存活期，成為患者們晚期治療的新選項之一。
食道癌症狀不明顯 難吞嚥、沙啞時恐晚期
「接受免疫療法後，我再也不用像化療一樣需要住院，現在也沒有嘴破潰爛問題。」65歲的賴先生，2年前因為喉嚨有異物感，後來開始吞嚥困難，有時會噎到快不能呼吸，就醫檢查才發現罹患食道癌第四期。
收治案例的台灣林口長庚醫院腫瘤科侯明模助理教授級主治醫師表示，食道癌危險因子包含抽菸喝酒、愛吃刺激性食物、喝熱湯，長期腐蝕食道之下，就會提高罹癌風險。早期症狀不明顯，等到吞嚥困難，伴隨聲音沙啞才就醫，通常已經是晚期。
化療嘴破難進食 癌症免疫療法助他控制腫瘤
侯明模醫師指出，食道癌第零到二的早期，可透過內視鏡刮除，以及手術開刀根治性切除腫瘤，第三期一定要用放、化療治療，第四期更因為有其他部位轉移，多以化學治療為主。賴先生做了10次化療後，嘴巴、嘴唇、喉嚨潰爛，化療藥效更造成噁心、嘔吐、腹瀉等副作用，原本就吞嚥困難的他，更難以進食。
臺北榮民總醫院腫瘤醫學部腫瘤免疫治療中心陳明晃主任表示，台灣常見的食道癌腫瘤形態屬於「鱗狀上皮細胞癌」，不同於歐美盛行的「腺癌」，因此全球的研究資源相對偏少，導致醫療資源進展也相對緩慢。
所幸近期「癌症免疫藥物療法」有新的證據顯示，可作為食道癌治療選項之一。賴先生在候醫師建議下，改以癌症免疫藥物療法治療，免除化療嚴重副作用，食道腫瘤受到控制，更改善吞嚥困難的狀況，終於能正常進食，不需特別忌口，生活品質大幅提升。
免疫療法改善生活品質 提升約1成整體存活率
陳明晃主任進一步說明，癌症免疫藥物療法作用機轉不同於傳統治療，是透過喚醒免疫細胞來攻擊癌細胞，而非直接作用於癌細胞，有望解決復發後化療或轉移患者的瓶頸。研究發現，使用癌症免疫藥物能有效提升患者整體存活期，治療一年後甚至比標準化療多出約1成整體存活率。
面對食道癌，過去僅有手術、放、化療等有限治療選項，隨著醫療科技進展，也迎來食道癌免疫藥物療法治療新選擇，患者可以接受最適合自己的治療，對醫病雙方而言都是好消息。呼籲患者一定要儘早就醫，與醫師討論適當的治療策略。
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資料來源：健康醫療網
https://www.healthnews.com.tw/news/article/48240/
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