隆乳變形 醫師巧手五度修補救回

隆乳前記得做乳癌篩檢。（本報資料照片）

乳房是女性第二性徵，也是美麗迷人的象徵。過去，女性因乳癌切除需要重建，或為了追求完美尺寸，隱諱就醫；現在，女性無論什麼原因隆乳，勇於抬頭挺胸，為自我而美。翻開隆乳發展史，是醫術的進步，也是女性意識覺醒的進化。

胸部坑坑疤疤

「胸部坑坑疤疤滿是傷口，胸部都不成形了……」幾年前，一名50多歲的華僑回台救乳，找上整形外科專科醫師莊家榮，患者掀開衣服，雙乳只能用慘不忍睹來形容。

這名長年住在美國 的患者，20多年前注射液態矽膠隆乳，後來又改放植入物，由於不斷的反覆感染，在美國已做了多次補救，找上莊家榮已是第五次進行隆乳手術。莊家榮指出，「我看了她胸部的傷口，包括乳暈、腋下、乳房下都有切口，就知道患者的乳房狀況不好。」

為了解救變形的雙乳，患者直接把在美國的餐廳暫停半年，回台治療。「在美國習慣用光滑面的植入物，但術後不按摩，再加上個人體質的關係，發生莢膜攣縮的比率約10-15%。由於患者反覆感染，乳房的疤痕組織很多，再次隆乳就直接換了霧面果凍矽膠，不只位置容易固定，莢膜攣縮的發生也可以減少。」莊家榮分析。

由於在於隆乳手術後，身體為了對抗發炎，免疫細胞會開始準備好作戰，反應太激烈就會產生莢膜攣縮，但霧面的紋路可破解此狀況，組織與霧面紋路的親密貼合，讓身體慢慢適應外來物，也讓免疫細胞與植入物和平相處，大約三個月後植入物就能與組織融合完成。

因此，莊家榮幫這名美僑患者進行了四小時的重建手術後，也提醒患者術後不能立刻按摩，得讓霧面果凍矽膠固定，等到植入物與身體慢慢貼合後，三到六個月後再揉壓、拍胸、擠乳溝，甚至壓胸睡覺，就能愈按愈軟了。患者在台追蹤半年，回美國後一年沒有出現不適症狀，患者的重建工程才算結束。

莢膜攣縮造成

會發生二次隆乳或多次隆乳的情形，常源自於嚴重的莢膜攣縮，莊家榮解釋，有四個原因會造成莢膜攣縮，一是皮膚有感染造成植入物也延遲性感染，二是患者體質關係，三是手術後出血較多，乳房持續血腫，四就是對植入物排斥。

但對醫師來說，進行二次隆乳，就像瞎子摸象，「我們都不是患者的第一個主刀醫師，病人的手術過程及放入什麼植入物，我們不知道，患者更不會拿著病歷資料，來找後續幫忙收尾的醫師，因此，我得從外在傷口開始觀察起，甚至得邊開刀邊看狀況。」莊家榮開業15年，對於二次隆乳仍戰戰兢兢。

二次隆乳三關鍵

1. 找尋有經驗的整形外科醫師

由於術前醫師幾乎不知道患者以前發生什麼事，因此，要找經驗豐富的醫師進行再次手術比較安全。

2. 植體可選有霧面的美人魚水滴型

莢膜攣縮是圓周型攣縮，會包住整個圓形植入物，以美人魚水滴為例，是模擬乳房外形3D立體滴狀，不是圓形，可以破壞攣縮的原理，減少攣縮的可能。

3. 若感染太嚴重，不適合二次隆乳

若乳房皮膚已有破皮、發膿，感染嚴重，建議將植入物取出，休息3-5年，讓身體恢復後再重建。

術前需乳癌篩檢

女性尋找美麗自信的同時，不要忘了在做「假」之前，得關心「真」乳的健康。高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科暨癌症中心主治醫師張智皓建議，隆乳前必需做乳房超音波及乳房攝影檢查，因為一旦隆乳後，乳房的結構會永久性的改變，植入物放置的位置有時候會造成超音波死角，或自體脂肪隆乳處理不佳形成鈣化點，都會造成影像上的誤判，可能延誤病情。

術前進行乳癌篩檢也讓張智皓發現兩名乳癌患者，他強調，「術前篩檢的好處是，若有腫瘤 或鈣化點，可用先進的微創腫瘤切除術，以單一0.5公分的傷口將腫瘤完全取出，化驗沒問題再行隆乳手術，對乳房的長遠健康更有保障。」

隆乳發展史，是醫術的進步，也是女性意識覺醒的進化。（本報資料照片）