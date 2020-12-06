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從鹽水袋到果凍矽膠 進化完美胸形

韋麗文、蔡怡真
水滴型植體（右），較圓盤狀（左）自然。 （本報資料照片）
水滴型植體（右），較圓盤狀（左）自然。 （本報資料照片）

台灣第一位女性外科醫師，也是整形教母的林靜芸回憶，早年，台灣還沒有正規隆乳手術與義乳，小針美容大為盛行，導致許多女性乳房潰爛。直到專科成立，醫師技術漸熟練以及優良義乳引進之後，隆乳市場才爆發式的成長。

當年鹽水袋及液態矽膠幾乎同時興起，液態矽膠柔軟的觸感，讓男女都著迷，但也因為發生破漏後難以清除的問題，台灣在1992年下令禁止使用液態矽膠產品。直到美國發展出高凝聚性的新型矽膠問世，具備柔軟觸感及安全性，這類記憶果凍矽膠就成了主流，至今已超過600萬人受惠。

台衛福部台中醫院整形外科主治醫師歐冠彣指出，這十年來的醫材變化，就是柔軟、仿真、安全，跟人體不起作用，目前果凍矽膠的粘度及凝聚力都更好，不容易位移也不會亂跑，即使破掉也不會擴散。

在這麼多的矽膠植入物裡，歐冠彣很推崇美人魚水滴型，原因在於非常自然，胸部呈現最美的水滴型外觀，胸部上緣占1/3，乳頭在正中間，略略往上微翹，胸部下緣占2/3，胸部上緣距離側腋下兩指的距離，胸形最為自然飽滿。

歐冠彣認為，尤其亞洲女性身材偏瘦小，水滴型放入後不會太突兀，想要又大又自然而且要擠乳溝也行，不過因為水滴型會讓乳頭呈現微翹形狀，在放置時就要先確認位置，手術上比較麻煩一點，但術後不用按摩是最大的便利。

林靜芸則認為最美麗的乳房就是健康，皮膚好、乳暈粉，乳暈直徑兩公分，乳頭0.5公分，罩杯反而不是最重要，乳房線條和比例才是關鍵。

整形醫師認為，完美乳房，線條和比例是關鍵。（本報資料照片）
整形醫師認為，完美乳房，線條和比例是關鍵。（本報資料照片）

該從何處把植入物放入胸部也很有技巧，歐冠彣分析目前有腋下、乳下、肚臍、乳暈，因各人狀況而定，若已婚沒有要哺餵母乳者，建議乳暈切口，因為從乳暈切進去有時候會影響乳腺，對哺乳功能還是有點影響。

還未結婚的年輕女性則建議腋下或乳下，而疤痕隱藏最好的則是肚臍。林靜芸較推崇乳下緣切口，這是歐美流行的便捷隆乳，置放的路徑很短，手術平均為二到三小時，隔天可以上班。林靜芸笑稱，唯一的缺點是親密關係時，男人可能從疤痕識破，不過也越來越多女性大方承認加工，她們認為隆乳是為了取悅自己、穿衣好看，拍照更美觀，而不是為了取悅男人。

主要矽膠植體

光滑圓盤：手感最軟但易滑動，術後初期需要勤加按摩，不按摩容易產生莢膜攣縮，適合追求軟度也樂於保養的女性。

霧面圓盤：減少莢膜攣縮機會，不用按摩，讓患者更方便輕鬆，適合忙碌及喜歡飽滿挺翹的女性。

霧面水滴型：新一代的矽膠植體，仿乳房自然的外觀，與同級圓盤相比，可再加大1-2個罩杯，適合身材過瘦或乳房下垂的女孩，莢膜攣縮率是三者中最低的。

隆乳材質比一比
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