乳癌腫瘤9公分！她靠口服藥物治療 轉移癌細胞都消失

(取材自健康醫療網)

台灣一名30歲陳姓女子，到乳房外科初診時就發現右側有9公分腫瘤 ，伴隨脊椎、骨盆轉移。靠著荷爾蒙及化療治療，腫瘤逐漸受控，但2年後藥物失效，醫師建議改用CDK4/6抑制劑治療，14個月後正子掃描發現乳房及骨頭腫瘤都已經消失，目前已經罹患乳癌3年半的她，仍然持續穩定接受追蹤治療。收治個案的彰化基督教醫院乳房外科陳守棟主治醫師表示，CDK4/6抑制劑的作用在於終止細胞週期的分裂與進行，進而達到停止癌細胞 生長、治療乳癌的效果。

乳癌平均治癒率逾8成 5%患者初診斷就晚期

乳癌讓許多女性聞之色變，雖然平均治癒率超過8成，但有1至2成機率復發，甚至有約5%患者初診斷就是晚期轉移性乳癌。

陳守棟醫師指出，乳癌復發分為局部復發與遠端轉移兩種。局部復發常見部位像是胸壁，一些患者若有進行乳房保留手術，手術完再乳房處的復發也屬於局部復發；轉移顧名思義就是轉移到遠端器官，依預後好壞排序分別是骨轉移、內臟轉移，腦部轉移預後最差。



轉移性乳癌視組織形態選治療 CDK4/6抑制劑效果佳

轉移性乳癌得依據腫瘤位置及組織形態選擇治療方式，像是HER2陽性得搭配標靶治療及化療；荷爾蒙陽性而無立即生命危險，則以荷爾蒙治療；三陰性則只適合化療。針對荷爾蒙陽性、HER2陰性的患者，目前也有CDK4/6抑制劑，適用於轉移性乳癌治療，健保 更將復發後患者的一線治療納入有條件給付。

陳醫師說，CDK4/6抑制劑在第一線轉移性乳癌患者的治療，疾病無惡化存活期平均可以到27、8個月，這樣兩年多的治療成效，是以前化學治療、標靶治療沒有辦法達到的目標。它是口服的藥物，副作用比較輕，通常不會像化療有嚴重嘔吐、掉髮的副作用。不過可能會與化療一樣可能帶來白血球下降，但程度較輕微，不至於發燒、敗血症的程度。



晚期乳癌都有相應的治療，醫師呼籲患者別輕言放棄，有乳癌家族史、特別是沒生產過的女性，年過40 應該定期接受乳房攝影檢查，早期發現治療。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48208/

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