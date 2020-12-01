走不穩、口難言 小心急性腦中風

●台灣 一名86歲老婦本身有高血壓 與心房顫動，原本生活尚可自理，某天忽感左側肢體無力與眼睛偏斜，呈現半攤，就醫經電腦斷層檢查，發現是急性顱內大腦動脈堵塞，經醫師評估與解釋風險後，掌握黃金時間3小時內施打靜脈血栓溶解治療，進行動脈內取栓手術，住院兩周後順利出院，恢復自由行走、生活自理。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經放射科醫師李喬華指出，研究顯示，顱內大動脈阻塞的動脈內取栓手術打通率為59％至88％，術後90天後追蹤，有良好預後的占33％至71％，但仍有7.7％可能性出現顱內出血。動脈取栓與靜脈溶栓都有風險，越早發現送醫，就越有機會獲得更多可能的治療方式。

李喬華說，之前有40多歲男性工程師本身有糖尿病和高血壓，因服藥順從性不佳，某日突然出現意識昏迷與去大腦皮質反應，立刻送醫搶救，血糖值高達400毫克/分升 (mg/dl)，正常人為126以下，經診斷為後循環雙側脊椎動脈與近側基底動脈阻塞，建議民眾如有三高問題，一定要按時服藥，減少血管病變與損傷導致急性腦中風 的機會。

醫師也提醒民眾，若發現走路不平衡，不穩、眼睛偏斜，視力模糊複視、臉部或嘴角歪斜、手腳無力或偏癱、口齒不清或詞不達意，可能就是急性中風的徵兆，要盡速就醫。