熟女屁股側邊緊繃疼痛 痛醒求醫竟是「彈響髖」

（取材自健康醫療網）

新竹55歲女性，長期屁股側邊緊繃疼痛，只要跨稍微大步，屁股就會震動好像「彈」起來一般，慢慢的開始從坐著到站著也疼痛，坐著要躺下也疼痛，越來越無法跨大步，走路越來越慢，姿勢改變都需要旁人輔助，晚上睡覺翻身都會被「彈」到痛醒，求醫後竟然被當作脊椎骨刺造成的坐骨神經痛，脊椎開完刀後還是沒有改善，甚至越來越嚴重。

經人介紹至台灣國立台大醫院竹東分院骨科黃鼎鈞處求診，經身體檢查後，發現是「彈響髖」，經初步解套注射無法緩解後，接受髖關節鏡微創手術，術後隔天緊繃大幅改善，走路也變順了，很快就恢復正常的工作與生活。

髖關節鏡微創手術治療彈響髖 傷口小恢復快

黃鼎鈞醫師表示，彈響髖是嚴重的髂脛束筋膜天生過緊或是後天受傷後攣縮變緊，就如同一條從腰際連至膝蓋的大片筋膜，在腳從外八變成內八的時候，大腿骨的骨突點會跟筋膜接觸，就像彈吉他在撩撥吉他的弦一般，普通人的筋膜不會太緊，摩擦就不會太劇烈，彈響髖的患者筋膜就像鋼索一般，每一次撩撥就會發著聲響、震動與疼痛，像蔡琴的歌「被遺忘的時光」：「是誰在撩撥琴弦…」，但是卻令患者十分困擾。現在可以透過兩個半公分的傷口，以髖關節鏡進行微創手術，將過緊的筋膜放鬆，術後隔天就可以明顯改善，不影響走路，恢復相當快速。

人工髖關節術後鼠蹊部疼痛不已 可能是內彈響髖！

國立台大醫院竹東分院骨科黃鼎鈞醫師表示前面提到的是在大腿外側的彈響髖又稱「外彈響髖」，但有的患者是在大腿內側鼠蹊部的彈響髖，是另一條「髂腰肌」造成，稱為「內彈響髖」，一般人不多見，但是在人工髖關節的患者術後在活動時，鼠蹊部隨著動作產生疼痛，常令患者苦惱不已，很多患者怕要整個人工關節要重換，而不敢求醫，其實也是可以透過髖關節鏡微創手術治療，不需要重換人工關節。

現代人的文明病 如何自我覺察及預防？

黃鼎鈞醫師表示現代人，一坐就是一整天，常常屁股深處都有說不出的痠痛，又不知道如何舒展，其實一般民眾當有屁股側邊緊繃疼痛的時候，可以觀察自己側躺屈膝，如果雙膝合攏屁股側邊會痛甚至難以合攏，或者越來越難以翹二郎腿，都有可能是彈響髖的初期。這時可以透過伸展髂脛束的方式，來預防惡化，可以躺著坐，也可以坐著做，將膝蓋往對側拉，尤其是久坐或久站之後，或者運動之前當作熱身動作，都可以預防惡化至彈響髖。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48202/

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