咳半年不治療...7旬翁呼吸衰竭 醫嘆：就醫太晚

圖片來源／健康醫療網

一名70歲伯伯乾咳了大半年都不見好轉，也未放在心上，直到咳嗽越發劇烈且走路時明顯感到呼吸困難，家屬這才驚覺事態嚴重，趕緊帶伯伯前往醫院檢查，終於透過電腦斷層檢查確診為菜瓜布肺。然而，伯伯在就醫時不僅肺功能已相當低下，甚至合併肺結核，短時間內就併發肺部感染，很快進展為肺炎合併呼吸衰竭，送入加護病房接受插管使用呼吸器，經搶救仍遺憾離世。

菜瓜布肺初期症狀不特異 錯失治療良機預後不佳

彰化基督教醫院胸腔內科林聖皓主任表示，菜瓜布肺的正式名稱是特發性肺纖維化，雖然近幾年大眾對於菜瓜布肺逐漸熟悉，但由於菜瓜布肺初期症狀與感冒和其他肺部疾病相似，都是以咳、喘、累表現，以致患者即使出現症狀也未聯想到菜瓜布肺，錯失治療時機，除了影響預後之外，一旦誘發急性惡化，肺功能更會在短時間內受到重創，造成呼吸衰竭，甚至死亡。舉上述70歲伯伯為例，他確診過晚，就醫當時的肺功能已嚴重受損，加上合併其他肺部疾病，在短時間內即疑似因為合併肺炎而造成呼吸衰竭，最後因病情惡化過速，令人惋惜。

治療菜瓜布肺如時間賽跑 抗纖維化藥物減緩惡化

「治療菜瓜布肺就像與時間賽跑，必須在肺功能下降到一定程度之前及早治療，才能確保患者有好的生活品質。」林聖皓主任指出，現階段菜瓜布肺的主流治療為抗肺纖維化藥物，根據臨床試驗證實能有效延緩疾病惡化速度約50%，減少68%的急性惡化發生機率，在治療期間可減少43%死亡率，延長患者存活期。值得注意的是，現階段抗纖維化藥物的健保 採有條件給付制，醫療團隊會評估患者肺功能狀態並協助申請藥物，重要的是患者能在早期發現問題，及時就醫。此外，在非藥物治療方面，對於血氧濃度低的患者會輔以氧氣治療，也會為患者制定個人化的肺復原治療計畫，透過肺復原運動增強活動耐受力，改善呼吸道症狀。

善用「321口訣」 符合條件速就醫

咳嗽原因百百種，最常見的慢性咳嗽原因包括鼻涕倒流、胃食道逆流、氣喘等，對於慢性咳嗽的患者而言，重要的是找出原因。林聖皓主任解釋，多數胸腔疾病若侵犯到呼吸道都會導致咳嗽，基層診所若發現患者的症狀沒改善時，也會協助轉診至醫院的胸腔內科做進一步檢查，呼籲民眾避免頻繁更換醫療院所，中斷醫師觀察期。此外，民眾也可以用「321口訣」檢視自身是否有咳、喘、累「3大症狀」，症狀是否持續「2個月」仍未好轉，如果符合以上兩點，應於「第1時間」到胸腔內科做進一步檢查。

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資料來源：健康醫療網

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